Аджоев: «Приятно выиграть у ЦСКА»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мыслями после победы над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ .

Приятно выиграть у ЦСКА . Для многих команд армейцы являются серьезным противником, и мы здесь не исключение. Плюс события, которые предшествовали игре, конечно, добавили ажиотажа. Тем почётнее по делу одержать уверенную победу в первом матче после зимней паузы. Хотел бы поблагодарить за гостеприимство главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, президента «Ахмата» Магомеда Даудова и всех представителей грозненского клуба, которые согласились принять этот матч и сделали всё, чтобы встреча прошла в комфортных, футбольных условиях.

Благодарность нашим футболистам и всем, кто причастен к этой победе. Отдельное спасибо нашим болельщикам. Причём, не только тем, кто был на стадионе в Грозном, но и тем, кто переживал за «Арсенал» на расстоянии. Игроки чувствовали вашу поддержку.