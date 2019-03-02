Ганчаренко: «Первое, что надо сказать, — мы проиграли по делу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).
Первое, что надо сказать, — мы проиграли по делу. Мы выглядели инертно, не было никакой связи в атаке, действовали все по одному, поэтому создали мало моментов. Ещё раз скажу, что проиграли по делу.
После перерыва перешли на игру в три центральных защитника, поскольку надо было производить какие-то изменения. Мы плохо атаковали. Почему вернулись к первоначальной схеме? Во-первых, надо учитывать, что у Набабкина уже была жёлтая карточка. Мы исходили из того, что у «Арсенала» быстрые фланговые игроки, так что надо было как-то остановить их без жёлтой карточки.
Тот ли это ЦСКА, который я хочу видеть дальше, в плане наполнения игры? Как я могу назвать это тем ЦСКА, который я хочу видеть, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен. Мы должны сейчас исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя.
Я не в теме что там случилось....недооценка соперника...переход к пресловутой "старой схеме"...загадочный Турбин...или ещё 87 всевозможных факторов......
Но ты впрямь считаешь Гончаренко плохим тренером ???
Я не в теме что там случилось....недооценка соперника...переход к пресловутой "старой схеме"...загадочный Турбин...или ещё 87 всевозможных факторов......
Но ты впрямь считаешь Гончаренко плохим тренером ???
Дважды обыграть действующего обладателя ЛЧ.....))
И самое главное :
ЦСКА заработал на Лиге чемпионов в нынешнем сезоне более 40 млн евро.
– 15,25 миллионов евро – за участие в групповом этапе ЛЧ.
– 0,9 миллиона евро – за ничью с "Викторией" в Пльзене.
– 2,7 миллиона евро – за победу над "Реалом" в Москве.
– 2,7 миллиона евро – за победу над "Реалом" в Мадриде.
– 14,4 миллиона евро – от рейтинга за 10 лет.
– около 9,0 миллиона евро – от реализации билетов
– около 2,0 миллиона евро – от маркетингового пула
Итого примерно 47 млн. евро.
Я не думаю что Гинер и Гончаренко хотели выиграть эту ЛЧ....
Но учитывая заработок в турнире и результат игр с Реалом - язык не поворачивается сказать что ЦСКА "обделался"......
Зря ты....))))
Дважды обыграть действующего обладателя ЛЧ.....))
И самое главное :
ЦСКА заработал на Лиге чемпионов в нынешнем сезоне более 40 млн евро.
– 15,25 миллионов евро – за участие в групповом этапе ЛЧ.
– 0,9 миллиона евро – за ничью с "Викторией" в Пльзене.
– 2,7 миллиона евро – за победу над "Реалом" в Москве.
– 2,7 миллиона евро – за победу над "Реалом" в Мадриде.
– 14,4 миллиона евро – от рейтинга за 10 лет.
– около 9,0 миллиона евро – от реализации билетов
– около 2,0 миллиона евро – от маркетингового пула
Итого примерно 47 млн. евро.
Я не думаю что Гинер и Гончаренко хотели выиграть эту ЛЧ....
Но учитывая заработок в турнире и результат игр с Реалом - язык не поворачивается сказать что ЦСКА "обделался"......
Зря ты....))))
Я не видел игры армейцев с Арсеналом сегодня...
Я видел 2-е игры с Реалом....
....а на счёт "репутации"....скажу больше...убрав клубные пристпастия и всё такое.....Гончаренко пожалуй лучший тренер в РПЛ...именно как тренер...
Я не видел игры армейцев с Арсеналом сегодня...
Я видел 2-е игры с Реалом....
....а на счёт "репутации"....скажу больше...убрав клубные пристпастия и всё такое.....Гончаренко пожалуй лучший тренер в РПЛ...именно как тренер...
Хотя ничего удивительного
Этот Арсенал в этом сезоне трешку отгрузил спартаку и выиграл, 3:2 Зениту в этом сезоне четыре мяча отгрузил и выиграл 4:2
Хотя ничего удивительного
Этот Арсенал в этом сезоне трешку отгрузил спартаку и выиграл, 3:2 Зениту в этом сезоне четыре мяча отгрузил и выиграл 4:2
Гинер:"Нужен ли мне этот физрук? На чёрта он мне сдался. Стоило всего раз не забежать к судьям и вот тебе - на!".
Гинер:"Нужен ли мне этот физрук? На чёрта он мне сдался. Стоило всего раз не забежать к судьям и вот тебе - на!".
Что то пошло не так...
Но его репутация тренера..знания...опыт..и характер говорят о том что это форс-мажор...казус...случай...и скоро мы увидим прежний ЦСКА......
Удачи Виктору Михалычу !!!!!!!!!
Что то пошло не так...
Но его репутация тренера..знания...опыт..и характер говорят о том что это форс-мажор...казус...случай...и скоро мы увидим прежний ЦСКА......
Удачи Виктору Михалычу !!!!!!!!!