Ганчаренко: «Первое, что надо сказать, — мы проиграли по делу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:2).

Первое, что надо сказать, — мы проиграли по делу. Мы выглядели инертно, не было никакой связи в атаке, действовали все по одному, поэтому создали мало моментов. Ещё раз скажу, что проиграли по делу.



После перерыва перешли на игру в три центральных защитника, поскольку надо было производить какие-то изменения. Мы плохо атаковали. Почему вернулись к первоначальной схеме? Во-первых, надо учитывать, что у Набабкина уже была жёлтая карточка. Мы исходили из того, что у «Арсенала» быстрые фланговые игроки, так что надо было как-то остановить их без жёлтой карточки.



Тот ли это ЦСКА , который я хочу видеть дальше, в плане наполнения игры? Как я могу назвать это тем ЦСКА , который я хочу видеть, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен. Мы должны сейчас исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя.