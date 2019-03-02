«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Арсеналом»

«Тоттенхэм» и «Арсенал» поделили очки в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» (61 очко) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Арсенал» (57 очков) - четвертый.
Лондон, стадион Уэмбли
«Тоттенхэм» - «Арсенал» 1:1 (0:1)
Голы: Кейн 74 (пенальти) - Рэмзи 16
Нереализованный пенальти: Обамеянг 89
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Роуз, Сиссоко, Ваньяма (Ламела 60), Триппьер, Эриксен, Сон (Льоренте 80), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Арсенал»: Лено, Начо Монреаль, Косьельни, Папастатопулос, Мустафи, Джака, Гендузи (Лукас Торрейра 46), Ивоби, Рэмзи (Озил 72), Мхитарян, Ляказетт (Обамеянг 56)
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Мхитарян 58, Ламела 63, Роуз 69, Мустафи 78, Льоренте 84
Удаление: Лукас Торрейра 90+5
Судья: Тэйлор Энтони.
Напомним, что в прошлом туре «Тоттенхэм» уступил «Челси».
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