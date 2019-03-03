«Енисей» - «Ростов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ «Енисей» - «Ростов».
«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко, Сарр, Торбинский, Огуде, Савичев, Саркисов, Данченко.
«Ростов»: Песьяков, Мевля, Логашов, Чернов, Новосельцев, Хаджикадунич, Глебов, Норманн, Попов, Еременко, Шомуродов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее сообщалось, что «Енисей» и «Ростов» определились с формами на матч.
А Ростов ещё может навести шороху в стане предполагаемых призёров и попаданцев в еурозоны..:)) А потому, - удачи Ростову в вязкой и нудной игре..:))
А Ростов ещё может навести шороху в стане предполагаемых призёров и попаданцев в еурозоны..:)) А потому, - удачи Ростову в вязкой и нудной игре..:))