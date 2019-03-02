«Реал» - «Барселона»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 26-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон - Кроос, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бэйл, Бензема.
«Барселона»: тер Штеген - Альба, Ленгле, Пике, Роберто - Артур, Бускетс, Ракитич - Дембеле, Суарес, Месси.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Кубка Испании.
Давно пора гнать его!!!
Давно пора гнать его!!!
Лучше бы Браима Диаса поставил, раз так!!! В этой игре терять нечего, так что парень почувствовал бы уверенность в себе!
Если Солари собирается сыграть в прессинг, как в тот раз, то пусть замены сделает пораньше! А то в той игре, после гола уже плохо двигались!
Лучше бы Браима Диаса поставил, раз так!!! В этой игре терять нечего, так что парень почувствовал бы уверенность в себе!
Если Солари собирается сыграть в прессинг, как в тот раз, то пусть замены сделает пораньше! А то в той игре, после гола уже плохо двигались!
Удачи Барселоне сегодня!)
Удачи Барселоне сегодня!)
аха-ах)
аха-ах)
Смотрим!😁
Смотрим!😁