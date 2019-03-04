«Манчестер Сити» захватил лидерство и другие результаты 29-го тура АПЛ

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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«Манчестер Сити» захватил лидерство и другие результаты 29-го тура АПЛ

вчера, 00:03

Представляем Вашему вниманию результаты 29-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 1:1
Голы: Харри 74 (пен) — Рэмзи 16.

«Вулверхэмптон» - «Кардифф» - 2:0
Голы: Жота 16, Хименес 18.

«Бернли» - «Кристал Пэлас» - 1:3
Голы: Барнс 90 — Бардсли 15 (аг), Батшуайи 47, Заха 76.

«Борнмут» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: Марез 55.

«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» - 3:2
Голы: Перейра 53, Лукаку 59, 89 — Валери 26, Уорд-Праус 75.

«Брайтон» - «Хаддерсфилд» - 1:0
Гол: Андоне 79.

«Вест Хэм» - «Ньюкасл» - 2:0
Голы: Райс 7, Нобл 42 (пен).

«Уотфорд» - «Лестер» - 2:1
Голы: Дини 5, Грей 90 — Варди 75.

«Фулхэм» - «Челси» - 1:2
Голы: Чемберс 28 — Игуаин 20, Жоржиньо 31.

«Эвертон» - «Ливерпуль» - 0:0

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Волшебный Палец Перотти
   379 / 887
вчера в 22:38
Главное другое - вы стали вести себя сдержаннее и скромнее. Будет вам наука.
Главное чтобы хейтеры Ливерпуля начали вести себя скромнее, хотя пусть ненавидят, тем веселее будет видеть их комменты про ФА, если Ливерпуль выиграет АПЛ.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Kirill Erokhin
   264 / 887
вчера в 21:12
До конца чемпионата Англии 9 туров, Сити выигрывает у Ливерпуля всего 1 очко, конечно Сити уже чемпион, и победитель лч, но только в мечтах шейха Мансура.
Главное другое - вы стали вести себя сдержаннее и скромнее. Будет вам наука.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   379 / 887
вчера в 21:03
До конца чемпионата Англии 9 туров, Сити выигрывает у Ливерпуля всего 1 очко, конечно Сити уже чемпион, и победитель лч, но только в мечтах шейха Мансура.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Steven Gerrard_008
   264 / 887
вчера в 20:12
Вот посмотрите, по итогам сезона Ливерпуль поднимет кубок апл над головой. А 2 манчестерских недоразумения будут рукоплестать и брызгать слюной. В топку розовых и голубых.
Только топка будет между булок сквозерни. Аха-ха)
Steven Gerrard_008
Steven Gerrard_008
   202 / 887
вчера в 10:54
Вот посмотрите, по итогам сезона Ливерпуль поднимет кубок апл над головой. А 2 манчестерских недоразумения будут рукоплестать и брызгать слюной. В топку розовых и голубых.
Медив
Медив ответил Шишанутый
   135 / 887
вчера в 09:55
Мало голов. Очередной унылый тур в бей-беги.
У тебя два состояния:
1. Уныло - все лидеры побеждают.
2. Уныло - мало забивают.
Если ты ждешь тур, в котором аутсайдеры синхронно накидают лидерам по три мяча - то это крайне маловероятно. Причем в любом чемпионате
GGGringOOO
GGGringOOO
   836 / 887
вчера в 08:34
Надеюсь, я когда- то увижу чемпионство Ливера
sir_Alex
sir_Alex ответил Шишанутый
   104 / 887
вчера в 07:44
Мало голов. Очередной унылый тур в бей-беги.
В матче "Реал" − "Барса" тоже не очень много голов было, хе-хе! Да и не та команда победила, да? 😉
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 07:37
Браво МС!
Майкл59ru
Майкл59ru
   858 / 887
вчера в 07:37
Хороший тур получился в АПЛ. Было на что посмотреть.
SHMEL
SHMEL
   44 / 887
вчера в 07:17
Вот и ливерпульской сказочке конец...
beefs
beefs
   117 / 887
вчера в 07:01
И все же МЮ...
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 887
вчера в 06:56
Молодцы
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 887
вчера в 06:39
Ливерпуль не выдержал гонки
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
вчера в 05:58
«Манчестер Сити» захватил лидерство и наверное его не упустит.
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
вчера в 01:07
Мало голов. Очередной унылый тур в бей-беги.
Alladins
Alladins
   45 / 887
вчера в 00:11
К этому всё и шло.
boysib
boysib ответил fanliverpoolfan
   285 / 887
вчера в 00:09
Ты там вчера победу ливерки сегодня ванговал, долго нам ещё ждать?
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил fanliverpoolfan
   46 / 887
вчера в 00:06
Вот вам на Гудисоне их и не поставили. Ну и салах браво, сейчас Самедов и Заболотный немногим ниже его уровнем
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   85 / 887
вчера в 00:04
Ну как захватил? левыми пеньками.
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