«Манчестер Сити» захватил лидерство и другие результаты 29-го тура АПЛ

Представляем Вашему вниманию результаты 29-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 1:1
Голы: Харри 74 (пен) — Рэмзи 16.
«Вулверхэмптон» - «Кардифф» - 2:0
Голы: Жота 16, Хименес 18.
«Бернли» - «Кристал Пэлас» - 1:3
Голы: Барнс 90 — Бардсли 15 (аг), Батшуайи 47, Заха 76.
«Борнмут» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: Марез 55.
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» - 3:2
Голы: Перейра 53, Лукаку 59, 89 — Валери 26, Уорд-Праус 75.
«Брайтон» - «Хаддерсфилд» - 1:0
Гол: Андоне 79.
«Вест Хэм» - «Ньюкасл» - 2:0
Голы: Райс 7, Нобл 42 (пен).
«Уотфорд» - «Лестер» - 2:1
Голы: Дини 5, Грей 90 — Варди 75.
«Фулхэм» - «Челси» - 1:2
Голы: Чемберс 28 — Игуаин 20, Жоржиньо 31.
1. Уныло - все лидеры побеждают.
2. Уныло - мало забивают.
Если ты ждешь тур, в котором аутсайдеры синхронно накидают лидерам по три мяча - то это крайне маловероятно. Причем в любом чемпионате
1. Уныло - все лидеры побеждают.
2. Уныло - мало забивают.
Если ты ждешь тур, в котором аутсайдеры синхронно накидают лидерам по три мяча - то это крайне маловероятно. Причем в любом чемпионате