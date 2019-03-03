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«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью

03 марта 2019, 20:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура чемпионата России.

«Краснодар» (34 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Спартака» (29 очков) - четвертый.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Краснодар» 1:1 (1:1)
Голы: Зе Луиш 14 - Перейра 26

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Ханни (Глушаков 83), Гулиев, Зобнин, Ломовицкий (Мельгарехо 44), Адриано (Мелкадзе 63), Зе Луиш
Главный тренер: Кононов Олег.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Ольссон 66), Классон, Вандерсон Масиэль (Скопинцев 81), Сулейманов (Ари 61)
Главный тренер: Фоменко Олег.

Предупреждения: Ханни 33, Мартынович 49, Каборе 52, Ари 76

Удаление: Мартынович 90+4

Судья: Левников Кирилл.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Ростов» и «Енисей» сыграли вничью.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   170 / 887
вчера в 19:18
За спартак уже стыдиться надоело.
viv
viv
   73 / 887
вчера в 19:13
Отскочил "спартак-43" ....к гадалке не ходи...
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   24 / 887
вчера в 14:09
а ни чего что на Зе Луише всю игру висели так ? Ари симулянт ,и эта его репутация его подводит
Ари в спартаке обучался.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил saha100
   2 / 887
вчера в 13:29
Зато кобыл и бомжей удаляют вовсю
Но в Европе все по другому, там судейки не проплаченные Федуном :)
saha100
saha100 ответил ЦCКА навсегда
   303 / 887
вчера в 13:27
Зато кобыл и бомжей удаляют вовсю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
вчера в 13:22
Все по делу...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Байкал-38.
   2 / 887
вчера в 12:57
Отскочил Спартачок! Судья в оконцовке явно свиным подсуживал, некрасиво!!!
Левников на последней минуте матча с Хабаровском в прошлом сезоне нарисовал левый штрафной, с которого забил толстый негр!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил cska1948
   2 / 887
вчера в 12:54
Ханни надо было удалять ещё на 33-ей минуте за игру шипами в ногу Кабаре.
Свиней за такое не удаляют, как и толстого негра в Питере за удар ногой в голову! Зато тот же Левников легко удаляет соперников хряков, как в матче с Краснодаром, так и в матче с Анжи двоих, Безбородов двоих у Ростова!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Евгений Быстров
   3 / 887
вчера в 12:39
нет,это абсолютно не косяк ,до этого локтем защитник Зе оттеснил от мяча перед вратарем ,можно было бы и пену поставить.
с Ари игровой эпизод,и судья давал играть,борись,цепляйся за мяч любой ценой ,а он рухнул.
и куча было моментов когда наших валили а судья давал и играть
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил 25процентный клоун
   376 / 887
вчера в 11:31
Ну ты же не поспоришь,что это судейский косяк?Я не спорю,что в отношении Зе такое было,но судья должен пресекать,чтобы неповадно было,так же как и за майки хватают.
МКС
МКС ответил ПерекатиПоле
   93 / 887
вчера в 11:21
Очевидно, что Краснодар настроен на ЛЕ. Иначе бы додавил середняк без особых проблем.
Погоди, просто ваше время еще не пришло.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   304 / 887
вчера в 10:16
Хороший футбол, невесенний. С первой до последней минуты держал в напряжении, счет мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. В общем, для начала сезона - прилично.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   568 / 887
вчера в 10:05
Отскочил хрюшатник))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 887
вчера в 09:43
Очевидно, что Краснодар настроен на ЛЕ. Иначе бы додавил середняк без особых проблем.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 887
вчера в 08:26
да брось,Селихов цемент ,а вот Джикия точно поседел ,ему еще повезло что у краснодарцев нет топ нападающего.
а на счет 15 минут это я утрирую ,просто в эти минуты Спартак играл как барса Кроифа или как сегодняшний Аякс ,а потом уже чисто на моральноволевых. Хотя с 60 ой минуты и до конца матча Спартак лучше смотрелся быков ,но они были острее и не транжирили свои не многочисленные моменты
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   11 / 887
вчера в 08:19
первые 15 минут Спартак показал во что будет играть остаток сезона
15 минут - это 1/6-я матча......
Не на много хватило...после зимнего отдыха...
Зато за остальное время Селихов чуть не поседел...)))...голы...штанги...перекладины...))
Он в перерыве наверно думал лишь об одном...."Почему я....а не Ребров и Максименко??"..)))
Великий 43-й
Великий 43-й ответил mortid
   55 / 887
вчера в 08:12
Стране нужны герои, п**да рожает дураков... Банально...
Великий 43-й
Великий 43-й
   55 / 887
вчера в 08:06
Странно, играли Спартак с Краснодаром, а на ветке смердят клячепаредасы
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   229 / 887
вчера в 07:41
В целом - результат справедлив, хотя моментами Краснодар играл интереснее, как мне кажется. Разницы в игре поросят в последних матчах Карреры и сейчас не увидел, ее просто нет. В связи с этим , хочу внести маленькую поправку в мой предыдущий прогноз. Кони, паровозы И СПАРТАК будут бороться за 3-5 места.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
вчера в 07:31
первые 15 минут Спартак показал во что будет играть остаток сезона
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Инокентий
   55 / 887
вчера в 07:21
Ты тёпленький, я эт сразу понял по запотевшим очкам
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Евгений Быстров
   3 / 887
вчера в 07:20
а ни чего что на Зе Луише всю игру висели так ? Ари симулянт ,и эта его репутация его подводит
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Аналитик
   55 / 887
вчера в 07:20
Паредасята, на какой матч вам ссылку дать? 3:0 - этого для пробуждения достаточно, а теперь быстро включаем голову(или что там у вас вместо? ) и вспоминаем!!
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Одноразовый клон1197
   55 / 887
вчера в 07:15
Вижу, ты знаток в соленом
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Одноразовый клон1197
   55 / 887
вчера в 07:13
Несчастный случай произошедший при твоем появлении на свет, всё объясняет.
korn3512
korn3512 ответил Арсений_88
   126 / 887
вчера в 07:05
Я полувменяемый лепет не комментирую, достаточно уже того, что удаление вчера было на 90+4 минуте.. А ты :"Краснодар"... "ОБА МАТЧА". …
dok66
dok66
   352 / 887
вчера в 07:02
Вполне ожидаемо
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ziborock
   232 / 887
вчера в 06:57
Левников Питерский судья, и сегодня он сделал все чтобы ни Спартак ни Краснодар не приблизились к Зениту!!!
Ага, особенно опасный штрафной + удаление игрока, на 95 минуте, при добавленных 3
Все для свинарника делалось
GKN
GKN
   510 / 887
вчера в 05:42
Для начала сезона пойдёт
Одноразовый клон1197
Одноразовый клон1197 ответил Великий 43-й
вчера в 04:45
Два очка вчера получил Канифей
Ты так пишешь, будто у тебе во рту солоновато.
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