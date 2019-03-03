«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура чемпионата России.
«Краснодар» (34 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Спартака» (29 очков) - четвертый.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Краснодар» 1:1 (1:1)
Голы: Зе Луиш 14 - Перейра 26
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Ханни (Глушаков 83), Гулиев, Зобнин, Ломовицкий (Мельгарехо 44), Адриано (Мелкадзе 63), Зе Луиш
Главный тренер: Кононов Олег.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Ольссон 66), Классон, Вандерсон Масиэль (Скопинцев 81), Сулейманов (Ари 61)
Главный тренер: Фоменко Олег.
Предупреждения: Ханни 33, Мартынович 49, Каборе 52, Ари 76
Удаление: Мартынович 90+4
Судья: Левников Кирилл.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Ростов» и «Енисей» сыграли вничью.
с Ари игровой эпизод,и судья давал играть,борись,цепляйся за мяч любой ценой ,а он рухнул.
и куча было моментов когда наших валили а судья давал и играть
с Ари игровой эпизод,и судья давал играть,борись,цепляйся за мяч любой ценой ,а он рухнул.
и куча было моментов когда наших валили а судья давал и играть
а на счет 15 минут это я утрирую ,просто в эти минуты Спартак играл как барса Кроифа или как сегодняшний Аякс ,а потом уже чисто на моральноволевых. Хотя с 60 ой минуты и до конца матча Спартак лучше смотрелся быков ,но они были острее и не транжирили свои не многочисленные моменты
а на счет 15 минут это я утрирую ,просто в эти минуты Спартак играл как барса Кроифа или как сегодняшний Аякс ,а потом уже чисто на моральноволевых. Хотя с 60 ой минуты и до конца матча Спартак лучше смотрелся быков ,но они были острее и не транжирили свои не многочисленные моменты
Не на много хватило...после зимнего отдыха...
Зато за остальное время Селихов чуть не поседел...)))...голы...штанги...перекладины...))
Он в перерыве наверно думал лишь об одном...."Почему я....а не Ребров и Максименко??"..)))
Не на много хватило...после зимнего отдыха...
Зато за остальное время Селихов чуть не поседел...)))...голы...штанги...перекладины...))
Он в перерыве наверно думал лишь об одном...."Почему я....а не Ребров и Максименко??"..)))
Все для свинарника делалось
Все для свинарника делалось