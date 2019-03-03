Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Реалом Сосьедад»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» уступил «Атлетико».
Мадридцы набрали 53 очка и закрепились на втором месте в таблице, а у «Реала Сосьедад» остается 35 баллов (восьмая позиция).
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» - 0:2 (0:2)
Голы: Мората 30, Мората 33
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Навас, Диего Льоренте, Тео Эрнандес, Субельдия (Пардо 75), Мерино, Сурутуса (Хуанми 68), Рамирес, Виллиан Жозе (Баутиста 27), Ойарсабаль
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис (Ариас 46), Коке, Сауль, Родриго Эрнандес, Лемар (Партей 58), Гризманн, Мората (Корреа 71)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Сальдуа 3, Коке 41, Родриго Эрнандес 59, Коке 62, Годин 63
Удаления: Коке 62
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другой встрече тура «Барселона» обыграла «Реал» в гостях.
Азар не деградировал - Педро деградировал
Канте не деградировал - Жоржиньо деградировал
Аспиликуэта не деградировал - Алонсо деградировал...
Вывод: от самого игрока зависит прогрессирует он или нет. Сильный игрок остаётся сильным даже когда клуб играет не очень
Азар не деградировал - Педро деградировал
Канте не деградировал - Жоржиньо деградировал
Аспиликуэта не деградировал - Алонсо деградировал...
Вывод: от самого игрока зависит прогрессирует он или нет. Сильный игрок остаётся сильным даже когда клуб играет не очень
Педро играл хуже чем в Барсе, Мората хуже + многие середнячковые форварды испанцы не потянули
Вывод - если игрок сильный, он в ЛЮБОЙ лиге будет силён, а середняк так и останется середняком.
Дальше...
Коста забивал в Челси в лиге максимум 20 голов - в Алетико 27
Агуэро будучи ещё молодым, ещё далеко не на своём максимуме 20 забивал в Атлетико - в МС уже на пике своём был максимум только 26(в Ла лиге уверен 30+ забил бы)
Луис Суарес опять таки в Ла лиге больше забивал чем в АПЛ (даже больше чем в Голландии :D)
И т.п.
Насчёт Бэйла... во первых не родной фланг, во вторых частые травмы не дающие часто играть на пике своей формы, в третьих возможно просто сам не акклематизировался (как тот же Оуен)
Кстати Оуэн в единственный свой сезон забил больше Рауля, уступив только Феномену.
Васкетса сами тренеры продвигают за его старательность, но по возможностям он и близко не стоит с Бэйлом... когда валлиец в форме сразу видно кто из них талант, а кто выезжает больше за счёт старания
Педро играл хуже чем в Барсе, Мората хуже + многие середнячковые форварды испанцы не потянули
Вывод - если игрок сильный, он в ЛЮБОЙ лиге будет силён, а середняк так и останется середняком.
Дальше...
Коста забивал в Челси в лиге максимум 20 голов - в Алетико 27
Агуэро будучи ещё молодым, ещё далеко не на своём максимуме 20 забивал в Атлетико - в МС уже на пике своём был максимум только 26(в Ла лиге уверен 30+ забил бы)
Луис Суарес опять таки в Ла лиге больше забивал чем в АПЛ (даже больше чем в Голландии :D)
И т.п.
Насчёт Бэйла... во первых не родной фланг, во вторых частые травмы не дающие часто играть на пике своей формы, в третьих возможно просто сам не акклематизировался (как тот же Оуен)
Кстати Оуэн в единственный свой сезон забил больше Рауля, уступив только Феномену.
Васкетса сами тренеры продвигают за его старательность, но по возможностям он и близко не стоит с Бэйлом... когда валлиец в форме сразу видно кто из них талант, а кто выезжает больше за счёт старания
https://m.youtube.com/watch?v=dfHIIZiR0Ho
и запах жмени ощутим
а-аха)
и запах жмени ощутим
а-аха)
Браво Атлетико Мадрид!
Браво Атлетико Мадрид!