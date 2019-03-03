Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Реалом Сосьедад»

03 марта 2019, 22:36

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» уступил «Атлетико».

Мадридцы набрали 53 очка и закрепились на втором месте в таблице, а у «Реала Сосьедад» остается 35 баллов (восьмая позиция).

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» - 0:2 (0:2)

Голы: Мората 30, Мората 33

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Навас, Диего Льоренте, Тео Эрнандес, Субельдия (Пардо 75), Мерино, Сурутуса (Хуанми 68), Рамирес, Виллиан Жозе (Баутиста 27), Ойарсабаль

Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис (Ариас 46), Коке, Сауль, Родриго Эрнандес, Лемар (Партей 58), Гризманн, Мората (Корреа 71)

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Сальдуа 3, Коке 41, Родриго Эрнандес 59, Коке 62, Годин 63

Удаления: Коке 62

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другой встрече тура «Барселона» обыграла «Реал» в гостях.