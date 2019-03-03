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Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Реалом Сосьедад»

03 марта 2019, 22:36
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» уступил «Атлетико».

Мадридцы набрали 53 очка и закрепились на втором месте в таблице, а у «Реала Сосьедад» остается 35 баллов (восьмая позиция).

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» - 0:2 (0:2)
Голы: Мората 30, Мората 33

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Навас, Диего Льоренте, Тео Эрнандес, Субельдия (Пардо 75), Мерино, Сурутуса (Хуанми 68), Рамирес, Виллиан Жозе (Баутиста 27), Ойарсабаль
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис (Ариас 46), Коке, Сауль, Родриго Эрнандес, Лемар (Партей 58), Гризманн, Мората (Корреа 71)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Сальдуа 3, Коке 41, Родриго Эрнандес 59, Коке 62, Годин 63

Удаления: Коке 62

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другой встрече тура «Барселона» обыграла «Реал» в гостях.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   297 / 887
вчера в 13:45
Ждём дубль в ворота Юве, дабы показать что может вторая команда Испании против первой Италии :)
Romeo 777
Romeo 777
   321 / 887
вчера в 08:57
Рад за Морату, попадает по воротам, обороты не сбавлять, надо чтобы матрасы выкупили в итоге.
ДСА
ДСА
   143 / 887
вчера в 08:03
Второе место будет за Атлетико.
VIPded
VIPded
   102 / 887
вчера в 08:00
Отлично! Мората нашел свою игру, нашел свою Команду!
Artuom
Artuom ответил Евгений Макрушин
   269 / 887
вчера в 07:33
Вы не правильные выводы делаете,просто Челси днище,там 9 из 10 игроков деградируют.А Мората попал на благодатную почву прогресса и преображение не заставило долго ждать.
Коста там не деградировал - Торрес деградировал
Азар не деградировал - Педро деградировал
Канте не деградировал - Жоржиньо деградировал
Аспиликуэта не деградировал - Алонсо деградировал...

Вывод: от самого игрока зависит прогрессирует он или нет. Сильный игрок остаётся сильным даже когда клуб играет не очень
Artuom
Artuom ответил Happyboy Barca
   269 / 887
вчера в 07:26
Бейл лучший игрок апл, но его на лавку посадил футболист за которого отдали 2 млн, речь о васкетсе, овен был силен в апл а в реале мертвый. А теперь о футболистов из ла лиги , просто назову имена и уже понятно кто как играет , Ддх, Д.сильва . Аспиликуэта. Педро этот список можно продолжать вечно
Силва, Аспи, ДДХ, Агуэро, Коста - все они приходили сильными игроками и с хорошими партнёрами конечно же не затерялись.

Педро играл хуже чем в Барсе, Мората хуже + многие середнячковые форварды испанцы не потянули

Вывод - если игрок сильный, он в ЛЮБОЙ лиге будет силён, а середняк так и останется середняком.

Дальше...
Коста забивал в Челси в лиге максимум 20 голов - в Алетико 27
Агуэро будучи ещё молодым, ещё далеко не на своём максимуме 20 забивал в Атлетико - в МС уже на пике своём был максимум только 26(в Ла лиге уверен 30+ забил бы)
Луис Суарес опять таки в Ла лиге больше забивал чем в АПЛ (даже больше чем в Голландии :D)
И т.п.

Насчёт Бэйла... во первых не родной фланг, во вторых частые травмы не дающие часто играть на пике своей формы, в третьих возможно просто сам не акклематизировался (как тот же Оуен)

Кстати Оуэн в единственный свой сезон забил больше Рауля, уступив только Феномену.

Васкетса сами тренеры продвигают за его старательность, но по возможностям он и близко не стоит с Бэйлом... когда валлиец в форме сразу видно кто из них талант, а кто выезжает больше за счёт старания
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   69 / 887
вчера в 05:31
В бей беги все деградируют, наверное только у Гвардиолы умеют играть.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Artuom
   233 / 887
вчера в 03:56
Чего же он так в Челси не играл, а в основном только моменты запарывал?? Вот после такого и возникают разговоры о том что в Ла лиге проще забивать...
Бейл лучший игрок апл, но его на лавку посадил футболист за которого отдали 2 млн, речь о васкетсе, овен был силен в апл а в реале мертвый. А теперь о футболистов из ла лиги , просто назову имена и уже понятно кто как играет , Ддх, Д.сильва . Аспиликуэта. Педро этот список можно продолжать вечно
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Artuom
   186 / 887
вчера в 01:36
Вы не правильные выводы делаете,просто Челси днище,там 9 из 10 игроков деградируют.А Мората попал на благодатную почву прогресса и преображение не заставило долго ждать.
Верг
Верг ответил Шишанутый
   355 / 887
вчера в 01:05
Воспитаник Реала тащит второй клуб Мадрида! Победа на Аноэте это большой успех, Барса от туда обычно уезжает не с чем! Удачи матрасникам в борьбе за чемпеонство! Уж лучше вы, чем католонцы.
Да он получается воспитанник и атлетико и реала, как рауль перешел, только еще минуя молодежку хетафе
Шишанутый
Шишанутый ответил Artuom
   29 / 887
вчера в 01:00
Чего же он так в Челси не играл, а в основном только моменты запарывал?? Вот после такого и возникают разговоры о том что в Ла лиге проще забивать...
Проще чем в Италии но не проще бей беги.
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
вчера в 00:58
Воспитаник Реала тащит второй клуб Мадрида! Победа на Аноэте это большой успех, Барса от туда обычно уезжает не с чем! Удачи матрасникам в борьбе за чемпеонство! Уж лучше вы, чем католонцы.
Artuom
Artuom
   269 / 887
вчера в 00:19
Чего же он так в Челси не играл, а в основном только моменты запарывал?? Вот после такого и возникают разговоры о том что в Ла лиге проще забивать...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   248 / 887
03 марта в 23:41
Молодцы. Теперь осталось добить чемпиона серии Б в ЛЧ. вуахаха
Сливки общества
Сливки общества
   583 / 887
03 марта в 23:03
Есть хорошие шансы у Мораты в Атлетико наконец-то полностью раскрыться.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
03 марта в 22:51
Жаль болельщиков Челси
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
03 марта в 22:49
Выходит не надр было уезжать.
Steven Gerrard_008
Steven Gerrard_008
   202 / 887
03 марта в 22:49
Вот те на, и дубина оказывается умеет забивать)))
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 887
03 марта в 22:46
Какой Мората переходил в Атлетико!
drug01
drug01
   114 / 887
03 марта в 22:41
Молодцы!!!!
la_masia
la_masia
   100 / 887
03 марта в 22:40
Отлично!!! Надо повторить в Италии.
BARCDJIN
BARCDJIN
   84 / 887
03 марта в 22:40
Туринка уже готовит лложе..

и запах жмени ощутим

а-аха)
Заратустра
Заратустра
   150 / 887
03 марта в 22:39
Мората топчик. Даже не сомневался, что он заиграет в Атлетико.
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 887
03 марта в 22:38
Браво Альваро Мората!
Браво Атлетико Мадрид!
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