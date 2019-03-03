«Лион» разбил «Тулузу»

«Лион» одержал победу над «Тулузой» в матче 27-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (49 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Тулуза» (28 очков) - 15-я.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Тулуза» 5:1 (3:1)
Голы: Депай 10, Траоре 30, Фекир 35 (пенальти), Дембеле 67, Дембеле 71 - Доссеви 15
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Менди (Рафаэл 72), Н'Домбеле, Тусар, Траоре (Мартен 84), Фекир, Депай, Дембеле (Фекир 79)
Главный тренер: Женезио Бруно.
«Тулуза»: Рейне, Амиан Аду, Седзи, Каюзак, Жюлльен, Силла, Доссеви, Сангаре, Сидибе (Дурмаз 61), Градель, Жан (Саного 54)
Главный тренер: Казанова Ален.
Предупреждения: Жюлльен 45, Каюзак 56
Удаление: Каюзак 83
Судья: Леонар Тома.
Напомним, что вчера ПСЖ одержал победу над «Каном».