«Фиорентина» уступила «Аталанте»

03 марта 2019, 21:53

«Фиорентина» проиграла «Аталанте» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» набрала 41 очко и находится в шаге от зоны Лиги Европы, в активе у «Фиорентины» 36 баллов и десятое место.

Бергамо, стадион Атлети Адзурри

«Аталанта» - «Фиорентина» 3:1 (2:1)

Голы: Иличич 28, Гомес 34, Госенс 59 - Муриэль 3

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Масиелло (Паломино 49), Манчини, Кастань, де Рон, Фройлер (Хатебур 88), Госенс, Гомес, Иличич, Сапата (Пашалич 72)

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Фиорентина»: Ляфон, Чеккерини (Пьяца 85), Миленкович, Пеццелья (Уго 66), Лорини (Дабо 65), Верету, Фернандеш, Бираги, Кьеза, Муриэль, Симеоне

Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Чеккерини 6, Масиелло 35, Фройлер 42, де Рон 69, Верету 81, Паломино 86

Судья: Гуида Марко.

Напомним, что в прошлом туре «Фиорентина» сыграла вничью с «Интером».