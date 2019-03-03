«Фиорентина» уступила «Аталанте»

«Фиорентина» проиграла «Аталанте» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» набрала 41 очко и находится в шаге от зоны Лиги Европы, в активе у «Фиорентины» 36 баллов и десятое место.
Бергамо, стадион Атлети Адзурри
«Аталанта» - «Фиорентина» 3:1 (2:1)
Голы: Иличич 28, Гомес 34, Госенс 59 - Муриэль 3
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Масиелло (Паломино 49), Манчини, Кастань, де Рон, Фройлер (Хатебур 88), Госенс, Гомес, Иличич, Сапата (Пашалич 72)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Фиорентина»: Ляфон, Чеккерини (Пьяца 85), Миленкович, Пеццелья (Уго 66), Лорини (Дабо 65), Верету, Фернандеш, Бираги, Кьеза, Муриэль, Симеоне
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Чеккерини 6, Масиелло 35, Фройлер 42, де Рон 69, Верету 81, Паломино 86
Судья: Гуида Марко.
Напомним, что в прошлом туре «Фиорентина» сыграла вничью с «Интером».
Вот кто должен в ЛЧ играть, а не миланские помои.
Вот кто должен в ЛЧ играть, а не миланские помои.