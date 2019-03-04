Регилон назвал Месси блохой

вчера, 17:20

Защитник «Реала» Серхио Регилон во время недавней встречи с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании назвал Лионеля Месси блохой.

Кроме того, Регилон в одной из словесных перепалок также назвал форварда каталонской команды Луиса Суареса кроликом.