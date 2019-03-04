Регилон назвал Месси блохой

Защитник «Реала» Серхио Регилон во время недавней встречи с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании назвал Лионеля Месси блохой.
Кроме того, Регилон в одной из словесных перепалок также назвал форварда каталонской команды Луиса Суареса кроликом.
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Защитник «Реала» Серхио Регилон во время недавней встречи с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании назвал Лионеля Месси блохой.
Кроме того, Регилон в одной из словесных перепалок также назвал форварда каталонской команды Луиса Суареса кроликом.
Когда там им саксы очередной требл на картонке нарисуют?
Когда там им саксы очередной требл на картонке нарисуют?
Все возвращается бумерангом.Да к тому же у Барсы весенний спад а Реал в хорошей форме.
Все возвращается бумерангом.Да к тому же у Барсы весенний спад а Реал в хорошей форме.
Сказал шпингалет , который ноль в этом футбольном мире.
Это даже не стоит внимания, будущий капитан реала!!
Чтобы от рамоса не отставал , два (непечатное слово)
Сказал шпингалет , который ноль в этом футбольном мире.
Это даже не стоит внимания, будущий капитан реала!!
Чтобы от рамоса не отставал , два (непечатное слово)