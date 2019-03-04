Регилон назвал Месси блохой

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Регилон назвал Месси блохой

вчера, 17:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Реала» Серхио Регилон во время недавней встречи с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании назвал Лионеля Месси блохой.

Кроме того, Регилон в одной из словесных перепалок также назвал форварда каталонской команды Луиса Суареса кроликом.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
   566 / 887
вчера в 23:47
Гораздо интереснее было бы узнать, что сказал Иско Лео, когда тот чуть не положил голассо
Вильям Уолесс
Вильям Уолесс ответил cielo notturno
   426 / 887
вчера в 21:47
А что ему остается делать? Обыграть не могут, остается обзываться...Регилон это девочка.
Ну тогда и фанаты английской подстилки из милана тоже девочки. Ведь на поле выиграть не могут, а только ноют)
Когда там им саксы очередной требл на картонке нарисуют?
Djon_V
Djon_V
   268 / 887
вчера в 21:23
Не являюсь поклонником Барселоны, но нельзя не признать что ума у него маловато. Регилон пока что - "тот кто усадил на лавку Марсело", а Месси - один из лучших
Benfiquistas
Benfiquistas
   256 / 887
вчера в 21:13
Даже не знаю такого.
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 887
вчера в 21:02
Регилон всем клички выписал
spartach091
spartach091
   65 / 887
вчера в 20:49
😂😂😂
League1
League1
   360 / 887
вчера в 20:28
Всё так точно он сказал. Молодец.
nnb199O
nnb199O
   633 / 887
вчера в 20:04
Я бы понял если бы это сказал Рамос тлт Модрич но не этот днищще недороботанное.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   561 / 887
вчера в 19:49
Ахаах, красава Регилон)
волгoдoн
волгoдoн ответил BARCDJIN
   206 / 887
вчера в 19:49
Рыгалон хочет прославится...кто это вообще такой..Ну вроде в Википедии и так написана его кликуха..
"рыгалон" это зачёт)
cevin cigan
cevin cigan
   119 / 887
вчера в 19:35
После удара по зубам блохи? Глядя как Рамос вставал после таких же оплеух.......всё верно! 75 плакал судье,после свистка на перерыв и показывал свою губу и рыдал. Рамос вставал и долбил гномяр! Пересмотрите все фолы....девочки каталонии.
BARCDJIN
BARCDJIN
   84 / 887
вчера в 19:23
Рыгалон хочет прославится...кто это вообще такой..Ну вроде в Википедии и так написана его кликуха..
Groove000
Groove000
   260 / 887
вчера в 19:22
У Месси вроде кликуха Блоха, так что... Если он пытался его задеть, то вряд ли получилось)
Arda123Turan
Arda123Turan
   284 / 887
вчера в 19:19
А после поражения от Барселоны он зашёл на соккер и под ником Джек Дэниэлс писал о величии Реала
Apsny
Apsny
   72 / 887
вчера в 18:53
И что тем самым показал, 0-4 вдули кабинетчики, сами букашки, ни о чем, что он, что Каземиро, Асенсио, Винисиус симулянтки тупые.
football_
football_
   277 / 887
вчера в 18:49
в мордоре до сих пор бомбит...
Gelious
Gelious ответил allemz II
   571 / 887
вчера в 18:43
Типичный представитель низшей ступени эволюционной лестницы.
Ох как подорвало комментаторов тут. Молодец, Регилон, наш человек
дурман
дурман
   175 / 887
вчера в 18:37
Не стыдно от "блоха" столько проглатывать?😂😂😂
proezd2
proezd2
   492 / 887
вчера в 18:30
кто это!?
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
вчера в 18:28
Раз на поле не может, так хоть обзовет. Мадрицы они все такие.
Брулин
Брулин ответил Vis.
   95 / 887
вчера в 18:21
Ну понятно, с Рамосом в команде поиграй и сразу отсталым станешь, бедный регилон
Истерики игроков сливок понятны, столько лет терпеть в Класико.
Брулин
Брулин
   95 / 887
вчера в 18:20
Ты кто,мальчик?
волгoдoн
волгoдoн
   206 / 887
вчера в 18:20
"блоха,кролик" от досады выразился представитель клуба "петухов и приматов"
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Felipe Rivera CVBP
   62 / 887
вчера в 18:19
Варан, кролик, блоха... Регилон себя в зоопарке ощущает, что ли?
Получается в зоопарке обитают они.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
вчера в 18:18
Варан, кролик, блоха... Регилон себя в зоопарке ощущает, что ли?
h8you
h8you
   88 / 887
вчера в 18:17
на правду не обижаются
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   62 / 887
вчера в 18:12
Реал портят такие сушества,как Перес,Рамос а Регилон пустое место.Надо выбрать нового честного президента,ктo не покупает фифа,судей,и нового благородного капитана,тогда только Реал реабилитируется.А так привыкли надеяся,что Перес купит судей в ЛЧ,жеребьевку,Рамос тайно нанесет травму лидеру соперника(Салах),поэтму в 4х играх забили Барсе только один мяч,пропустив 9.
Все возвращается бумерангом.Да к тому же у Барсы весенний спад а Реал в хорошей форме.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   62 / 887
вчера в 18:05
Роналду мог бы про Месси что то сказать,так как супер гранд,куда лезит языком какой то регилон не понятно.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   69 / 887
вчера в 18:03
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Сказал шпингалет , который ноль в этом футбольном мире.
Это даже не стоит внимания, будущий капитан реала!!
Чтобы от рамоса не отставал , два (непечатное слово)
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   295 / 887
вчера в 18:02
Крик души.
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