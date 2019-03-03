Пике показал болельщикам «Реала» жест рукой «бла-бла-бла»

вчера, 00:05

Защитник «Барселоны» Жерар Пике во время игры с «Реалом» обратился к трибунам «Сантьяго Бернабеу» с жестом, который можно интерпретировать как «бла-бла-бла».

В конце первого тайма Серхио Рамос отмахнулся от Лионеля Месси. Судья этот момент проигнорировал, и Пике побежал к арбитру с апелляциями. В это время фанаты «Реала», и так не любящие Пике, стали скандировать в его адрес оскорбительные кричалки с удвоенной силой. В ответ на это футболист, уходя после свистка на перерыв в подтрибунное помещение, дважды показал болельщикам жест рукой.

Отметим, что «Барселона» после первого тайма выигрывала со счетом 1:0.