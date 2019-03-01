Роналду показал новую машину за 400 тысяч евро

01 марта 2019, 20:34

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свою новую машину за 400 тысяч евро. Речь идет о новом Rolls Royce Cullinan.

Напомним, что в декабре прошлого года Роналду выставил на продажу свой первый автомобиль - Audi S3 Coupe 2000 года выпуска.