Вратарь «Чикаго Файр» совершил невероятный сейв после удара Ибрагимовича

Вратарь «Чикаго Файр» Давид Оустед в матче МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» отметился сейвом после удара Златана Ибрагимовича. При счёте 1:1 шведский форвард вбежал во вратарскую площадь соперника и попытался замкнуть навес одноклубника ударом грудью, но голкипер гостей сумел среагировать на удар и перевёл мяч на угловой.

(Really) early contender for Save of the Year? 🤔 pic.twitter.com/XLx76lpD2n

MLS