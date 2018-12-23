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Адурис необычным способом исполнил пенальти

23 декабря 2018, 12:14
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 1Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис интересным способом исполнил одиннадцатиметровый в матче 17-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:1)

В конце первого тайма футболист подошел к точке, чтобы пробить пенальти. Адурис сделал вид, что будет разбегаться, но вместо этого ударил по мячу с места, застав врасплох вратаря гостей Жорди Масипа. Ранее нечто подобное в разное время проделывали Роберто Баджо, Франческо Тотти и Неймар, но все они делали несколько шажков назад, тогда как баск пробил вообще без разбега.

37-летний Адурис в текущем сезоне забил 2 гола в 12 матчах Примеры и недавно повторил рекорд Серхио Рамоса и Лео Месси.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 декабря 2018 в 06:36
браво!
95-shishani-95
95-shishani-95
24 декабря 2018 в 20:41
Отлично, старик!!!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Дмитрий Аександров (раскрыть)
23 декабря 2018 в 12:59
То тогда не было бы гола
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
23 декабря 2018 в 12:33
А если бы не забил?
25процентный клоун
25процентный клоун
23 декабря 2018 в 12:16
Просто супер,браво
Гость
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