Адурис необычным способом исполнил пенальти

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23 декабря 2018, 12:14

Нападающий «Атлетика» интересным способом исполнил одиннадцатиметровый в матче 17-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:1)

В конце первого тайма футболист подошел к точке, чтобы пробить пенальти. Адурис сделал вид, что будет разбегаться, но вместо этого ударил по мячу с места, застав врасплох вратаря гостей Жорди Масипа. Ранее нечто подобное в разное время проделывали Роберто Баджо, Франческо Тотти и Неймар, но все они делали несколько шажков назад, тогда как баск пробил вообще без разбега.

37-летний Адурис в текущем сезоне забил 2 гола в 12 матчах Примеры и недавно повторил рекорд Серхио Рамоса и Лео Месси.