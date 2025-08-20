Президент «Марселя» – о драке Рабьо и Роу: «Никогда ещё не видел такого»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал решение о расставании с игроками команды Адриеном Рабьо и Джоном Роу.
Напомним, что футболисты подрались в раздевалки после поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции, и «Марсель» выставил их на трансфер.
Лонгория по поводу случившегося заявил следующее:
Меня в раздевалке не было, но я могу повторить слова наших тренеров. Это было нечто неслыханное. Жестокость и агрессия вышли за все возможные рамки.
Роберто Де Дзерби тренирует уже 13 лет, наш спортивный директор Мехди Бенатиа в большом футболе уже 22 года, да и у меня самого есть 20-летний опыт работы. Каждый из нас может сказать, что ничего подобного раньше не видел.
Вы думаете, что я, президент «Марселя», рад оказаться в такой ситуации с одним из наших лучших игроков прошлого сезона, которого я называл примером для всех? Честно говоря, клуб очень серьезно пострадал от этой ситуации.
Рабьо в прошлом сезоне в 31 матче за «Марсель» забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
Роу провел 30 встреч, в которых забил 3 мяча и оформил 3 ассиста. За его полноценный трансфер «Марсель» нынешним летом заплатил 14,5 млн евро английскому «Норвичу».