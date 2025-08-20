Президент «Марселя» – о драке Рабьо и Роу: «Никогда ещё не видел такого»

Президент «Марселя» прокомментировал решение о расставании с игроками команды и .

Напомним, что футболисты подрались в раздевалки после поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции, и «Марсель» выставил их на трансфер.

Лонгория по поводу случившегося заявил следующее:

Меня в раздевалке не было, но я могу повторить слова наших тренеров. Это было нечто неслыханное. Жестокость и агрессия вышли за все возможные рамки.

тренирует уже 13 лет, наш спортивный директор в большом футболе уже 22 года, да и у меня самого есть 20-летний опыт работы. Каждый из нас может сказать, что ничего подобного раньше не видел.

Вы думаете, что я, президент «Марселя», рад оказаться в такой ситуации с одним из наших лучших игроков прошлого сезона, которого я называл примером для всех? Честно говоря, клуб очень серьезно пострадал от этой ситуации.