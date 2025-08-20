 
Президент «Марселя» – о драке Рабьо и Роу: «Никогда ещё не видел такого»

вчера, 18:29
Ренн 1 : 0 Марсель

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал решение о расставании с игроками команды Адриеном Рабьо и Джоном Роу.

Напомним, что футболисты подрались в раздевалки после поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции, и «Марсель» выставил их на трансфер.

Лонгория по поводу случившегося заявил следующее:

Меня в раздевалке не было, но я могу повторить слова наших тренеров. Это было нечто неслыханное. Жестокость и агрессия вышли за все возможные рамки.

Роберто Де Дзерби тренирует уже 13 лет, наш спортивный директор Мехди Бенатиа в большом футболе уже 22 года, да и у меня самого есть 20-летний опыт работы. Каждый из нас может сказать, что ничего подобного раньше не видел.

Вы думаете, что я, президент «Марселя», рад оказаться в такой ситуации с одним из наших лучших игроков прошлого сезона, которого я называл примером для всех? Честно говоря, клуб очень серьезно пострадал от этой ситуации.

Рабьо в прошлом сезоне в 31 матче за «Марсель» забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Роу провел 30 встреч, в которых забил 3 мяча и оформил 3 ассиста. За его полноценный трансфер «Марсель» нынешним летом заплатил 14,5 млн евро английскому «Норвичу».

Брулин
Брулин
вчера в 19:55
Так рекламирует эту драку как будто скоро поступят в продажу видеозаписи из раздевалки Марселя в этот момент😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
Оба мужика переживают за команду. За это награждать надо, а не выгонять. СарказЪм, если чё...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 19:16
Какой агрессии и жестокости можно удивляться, когда повсюду пропагандируется стиль жизни MMA/UFC ?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:11
Из-за чего всё это произошло?
AleS
AleS
вчера в 18:57
Что там такое случилось? Два мужика подрались - чего такого? Похоже, что-то не договаривают.
Capral
Capral
вчера в 18:38
Драка между белым и черным- обычный рабочий процесс... Но наказать обоих надо.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:32
Видео где? Может и я такого никогда не видел.
