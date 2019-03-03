Балотелли сделал селфи после гола

03 марта 2019, 23:28

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли забил красивый гол в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Итальянцу удался эффектный удар с лета после подачи с углового. Балотелли решил отпраздновать это событие общекомандным селфи.

Форвард перешел в «Марсель» зимой. На его счету 4 гола в 6 матчах.