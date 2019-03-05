Бышовец: «Объективных причин не вызывать Ракицкого в сборную нет»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал решение не вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

Ракицкий провёл в «Зените» хорошие матчи, поэтому объективных причин не вызывать нет. В целом его опыт, его качество игры соответствуют сборной. Но может быть и такое, что в команде присутствует конкуренция и место отдаётся по спортивному принципу. Тогда это нормально. А если это произошло в связи с политическими вопросами, по той причине, что он поехал в чемпионат России, то это очень плохо.

Шевченко — достаточно авторитетный специалист. Для него большое значение имеет то, как выступают его подопечные. Сам же футболист должен продолжать играть и доказывать свою правоту игрой.