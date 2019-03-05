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Бышовец: «Объективных причин не вызывать Ракицкого в сборную нет»

вчера, 10:45

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал решение не вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

Ракицкий провёл в «Зените» хорошие матчи, поэтому объективных причин не вызывать нет. В целом его опыт, его качество игры соответствуют сборной. Но может быть и такое, что в команде присутствует конкуренция и место отдаётся по спортивному принципу. Тогда это нормально. А если это произошло в связи с политическими вопросами, по той причине, что он поехал в чемпионат России, то это очень плохо.

Шевченко — достаточно авторитетный специалист. Для него большое значение имеет то, как выступают его подопечные. Сам же футболист должен продолжать играть и доказывать свою правоту игрой.

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Miaf
   347 / 933
вчера в 11:40
Я бы ракицкого тоже не вызвал в сборную, как и лунева
А кого б вызвал, семинульного?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
вчера в 11:23
Ракицкий однозначно усилил Зенит. Зато хохлосборная много потеряла. Пусть и дальше слушают майданутых скакунов. Гыгыгы
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 11:17
Я бы ракицкого тоже не вызвал в сборную, как и лунева
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 11:02
Да тут и ежу понятно что больше его не вызовут в сборную это же хохлы) Америка с ними.))
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