Романцев: «Глушаков не попал в стартовый состав? Ничего сенсационного»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал невключение полузащитника Дениса Глушакова в стартовый состав «красно-белых» на матч 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Ничего сенсационного. Значит, на последних сборах Кононова убедила форма других претендующих на эту позицию футболистов. Чисто рабочий момент. А остальные разговоры о Глушакове тренер оставил за бортом с момента своего прихода. В чем все и убедились.