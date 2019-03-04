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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Романцев: «Глушаков не попал в стартовый состав? Ничего сенсационного»

вчера, 21:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал невключение полузащитника Дениса Глушакова в стартовый состав «красно-белых» на матч 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Ничего сенсационного. Значит, на последних сборах Кононова убедила форма других претендующих на эту позицию футболистов. Чисто рабочий момент. А остальные разговоры о Глушакове тренер оставил за бортом с момента своего прихода. В чем все и убедились.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 887
сегодня в 09:01
Сенсация будет когда банщика в тарасовскую баню не пустят и вообще сожгут её!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   118 / 887
сегодня в 00:53
хрюшатнику теперь не сдобровать, банщик отомстит, страшно отомстит.
FeelMyBanana
FeelMyBanana
   408 / 887
сегодня в 00:32
С его игрой мы должны удивляться,что он вообще в Спартаке делает.
А мы удивляемся почему он не в основе.Хех
nik9373
nik9373 ответил 25процентный клоун
   566 / 887
сегодня в 00:14
было бы не плохо,голы Глушакова нас чемпионами сделали
Давно пора забыть про эти голы.И потом,за эти голы заплачено жирным контрактом,а по-хорошему-коленом под зад!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Sunny.
   2 / 887
сегодня в 00:11
Легенду тарасовского кружка не уважил , скоро повар подключится
Alladins
Alladins
   45 / 887
сегодня в 00:10
Дениска усилит подрывную деятельность ОПГ, Назарова и Кафельнткова привлечет.
Sunny.
Sunny.
   121 / 887
вчера в 23:58
Легенду тарасовского кружка не уважил , скоро повар подключится
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
вчера в 23:52
Конон доиграется, не будет выпускать Дениса в старте, тот его вышвырнет из пищевика!
EAGuar As
EAGuar As
   44 / 887
вчера в 23:45
Кононову виднее,
25процентный клоун
25процентный клоун ответил nik9373
   3 / 887
вчера в 23:15
было бы не плохо,голы Глушакова нас чемпионами сделали
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
вчера в 23:08
Кононов не понимает, что глушакову это может не понравится - настроит команду и сольют его.
nik9373
nik9373 ответил 25процентный клоун
   566 / 887
вчера в 23:06
сравни его и Зобнина ,Роме еще далеко до голов
А разве Зобнин должен забивать?
Caniggia
Caniggia
   210 / 887
вчера в 22:59
Вместе с Комбаровым пускай уже завязывают с футболом и пускаются во все тяжкие.
mat73
mat73
   150 / 887
вчера в 22:59
Ну вышел вчера Глушаков на замену, и что? Ничем не отметился не запомнился, не показал ничего абсолютно. Зачем выходил?
Miaf
Miaf
   39 / 887
вчера в 22:59
Глушак думаю выпендриваться не будет, не получится второго тренера слить, тем более который под федуна стелется..
25процентный клоун
25процентный клоун ответил nik9373
   3 / 887
вчера в 22:55
сравни его и Зобнина ,Роме еще далеко до голов
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   271 / 887
вчера в 22:46
Будут вместе самогон хлебать из горла трехлитровой банки. Легенды.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
вчера в 22:34
Это даром не пройдет свиньям. Месть банщика будет жестокая. Гыгыгы
nik9373
nik9373 ответил 25процентный клоун
   566 / 887
вчера в 22:33
Мне жаль,что Дениса не боло первые 15 минут доминировали и могли его пушку использовать ,да и когда просели в конце первого тайма он бы пригодился
Его "пушка" давно стреляет холостыми.
parallels
parallels
   9 / 887
вчера в 22:22
позор семинулёвым!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   271 / 887
вчера в 22:22
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 887
    вчера в 22:08
    Мне жаль,что Дениса не боло первые 15 минут доминировали и могли его пушку использовать ,да и когда просели в конце первого тайма он бы пригодился
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       95 / 887
    вчера в 21:58
    Дениска печку в бане затапливал, поэтому не успел переодеться
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       11 / 887
    вчера в 21:55
    Это козни Фратрии.
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