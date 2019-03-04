Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»

вчера, 21:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение ЦСКА от тульского «Арсенала» в 18-м туре РПЛ.

Потеря очков ЦСКА удивила не меньше, чем победа «Анжи». Признаюсь, помня как обычно агрессивно эта команда проводит весеннюю часть чемпионата, рассматривал их как главного фаворита на титул. К тому же со сборов про них приходила только позитивная информация. Неожиданное поражение в перенесенном матче с «Арсеналом».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   174 / 887
сегодня в 08:08
Хватит позорится в лиге чемпионов, пора попробовать себя в лиге Европы.
GKN
GKN
   443 / 887
сегодня в 07:36
В тройку войдет точно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Scuderia Ferrari
   37 / 887
сегодня в 07:35
Ну давай не уподо6ляться их некоторым деятелем, которые везде пищевик видят, но своих клубных легенд обычно ценят выше, чем чужих. PS Никто Акинфеева с Яшиным не сравнивал.
Ловко вы вдвоём обсуждаете третьего. Ничего, что я влезу?
1.Дасаев был признан лучшим кипером мира 1988 года (я уже болел за футбол в то время).
Наш Малафеев тоже хорош, но до уровня Дасаева не тянет. Как и Акинфеев. ИМХО.
2.Почитай вот эту статейку, особенно комменты к ней..
Новосадов: «Такие люди, как Акинфеев, рождаются редко. Он уникум»
Соккер.Ру 11.02.2019, 10:59
Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился мнением о нынешнем голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве и сравнил его с легендарным Львом Яшиным.

Что касается сравнений Акинфеева с Яшиным, Яшин оказал влияние на развитие футбола. Он первым начал вводить мяч в игру рукой, играть на выходах — этого до него никто не делал. А Игорь — уникум, человек, который отлично умеет всё и при этом удивительно стабилен.

Это то, что я сходу нашёл про Яшина. Раннее тоже были упоминания, и не раз...
Руслан с Ташкента
Руслан с Ташкента
   614 / 887
сегодня в 06:34
Шарит хорошо
Василий 50
Василий 50
   312 / 887
сегодня в 05:49
Тоже мне, эксперт.
112910415
112910415
   71 / 887
сегодня в 05:25
осознал ошибку?
ДАША Д
ДАША Д
   212 / 887
сегодня в 04:51
ЦСКА сразу поставил крест на чемпионстве.
Mangur
Mangur
   187 / 887
сегодня в 03:43
В мае посчитаем.
Багров-брат
Багров-брат
   254 / 887
сегодня в 03:20
Поживём-увидим...)))
Serg3.12
Serg3.12
   38 / 887
сегодня в 01:23
Правильно выгнали гражданина из клуба
В футболе не разбирается, где нынешний ЦСКА, и где тот титул..?)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   34 / 887
сегодня в 01:16
Ну давай не уподо6ляться их некоторым деятелем, которые везде пищевик видят, но своих клубных легенд обычно ценят выше, чем чужих.

PS Никто Акинфеева с Яшиным не сравнивал.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Bладимиp
   118 / 887
сегодня в 00:57
Без юбилея СИМОНЯНА их никто не будет рассматривать.
Bладимиp
Bладимиp ответил ЦСКА Самый титулованный
   526 / 887
сегодня в 00:43
Во как, Геркус рассматривал ЦСКА как главного конкурента на титул, а помнится мясные в начале сезона кричали, что армейцы после обновления состава на молодежь будет в стыковых матчах играть, а на деле получается да же после первой неудачной игры после зимней паузы ЦСКА выше пищевика, которые чудом отскочили от Краснодара.
Свиньи Геркусом вообще не рассматривались.
cska plus
cska plus
   12 / 887
сегодня в 00:42
Зря геркус думает.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   118 / 887
сегодня в 00:37
Во как, Геркус рассматривал ЦСКА как главного конкурента на титул, а помнится мясные в начале сезона кричали, что армейцы после обновления состава на молодежь будет в стыковых матчах играть, а на деле получается да же после первой неудачной игры после зимней паузы ЦСКА выше пищевика, которые чудом отскочили от Краснодара.
Donner
Donner
   314 / 887
сегодня в 00:27
Как же, гениальный тренер, лучшая молодежь и продуманная трансферная политика в первом же матче дали свои плоды. Такое впечатление, что кобылы бредут по пути своих собратьев по скотному двору в шестнадцатилетнее путешествие.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   230 / 887
сегодня в 00:25
Рано нас списывать!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
   2 / 887
сегодня в 00:22
Да для него Дасаев вратарь уровня Яшина, позор, ладно бы фан условного Рубина, у которых никогда не было таких вратарей, но при Малафееве прославлять Рината - кощунство и глумление над своей клубной гордостью!
Бомж с красно-белым оттенком :)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
сегодня в 00:07
Не боись, скоро Вилков подтянется :)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   34 / 887
сегодня в 00:03
Да для него Дасаев вратарь уровня Яшина, позор, ладно бы фан условного Рубина, у которых никогда не было таких вратарей, но при Малафееве прославлять Рината - кощунство и глумление над своей клубной гордостью!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   37 / 887
вчера в 23:49
Москалев, это который обеспечил коням 8 побед в 8 матчах чемпионата. В том числе и с Зенитом. Кста, перед тем матчем он пару месяцев был вне футбола...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   199 / 887
вчера в 23:41
до лч доберутся
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Ангел неБесГрешен
   2 / 887
вчера в 23:35
Не печальтесь, конявые! Карась с Москалевым сидят и ждут своего часа. Даже на матчи середняков не ставятся, шобы голодные да злые были. Очень скоро они зачастят на ключевые матчи конюшни или ее конкурентов. Скриньте...
Москалев, это который устроил беспредел с Ростовом, когда они выигрывали у вас 0:2?
Юрниекс
Юрниекс ответил Ангел неБесГрешен
   79 / 887
вчера в 23:23
Не печальтесь, конявые! Карась с Москалевым сидят и ждут своего часа. Даже на матчи середняков не ставятся, шобы голодные да злые были. Очень скоро они зачастят на ключевые матчи конюшни или ее конкурентов. Скриньте...
Ну не надо.Уж кого кого, а бомжарню судьи никогда не обижали.Всей строной,через государственную компанию Газпром, платим за ваши " победы". Дело Хагена, живет и процветает..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   37 / 887
вчера в 23:15
Не печальтесь, конявые! Карась с Москалевым сидят и ждут своего часа. Даже на матчи середняков не ставятся, шобы голодные да злые были. Очень скоро они зачастят на ключевые матчи конюшни или ее конкурентов. Скриньте...
korn3512
korn3512
   96 / 887
вчера в 23:02
Очкодыр уже дуплетом за матч позорится. Но с ним веселей)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   51 / 887
вчера в 23:01
За одного битого, двух не битых дают -- народная мудрость.
Весна только началась, терять очки от аутсайдеров будут многие команды, то ли ещё будет !!!
Рано хоронить ЦСКА.
Юрниекс
Юрниекс ответил морозз
   79 / 887
вчера в 23:01
Зениту и ЦСКА Левников помогал, это точняк!
А...это Зениту и ЦСКА, Левников помогал,когда не дал 100% штрафной за заваленного Ари,почти в штрафной? А хрюнделям дал. И пробить дал,хотя время уже давно закончилось.Игру то смотрел,кот?
Miaf
Miaf
   39 / 887
вчера в 23:01
Туляки дали жару
Юрниекс
Юрниекс
   79 / 887
вчера в 22:57
Игра с Рубином покажет,что это было с пряниками,случайный сбой, или что то действительно у нас не так.Пока есть все шансы бороться с Краснодаром за серебро,а может и Зеньку догоним..
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