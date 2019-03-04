Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение ЦСКА от тульского «Арсенала» в 18-м туре РПЛ.
Потеря очков ЦСКА удивила не меньше, чем победа «Анжи». Признаюсь, помня как обычно агрессивно эта команда проводит весеннюю часть чемпионата, рассматривал их как главного фаворита на титул. К тому же со сборов про них приходила только позитивная информация. Неожиданное поражение в перенесенном матче с «Арсеналом».
1.Дасаев был признан лучшим кипером мира 1988 года (я уже болел за футбол в то время).
Наш Малафеев тоже хорош, но до уровня Дасаева не тянет. Как и Акинфеев. ИМХО.
2.Почитай вот эту статейку, особенно комменты к ней..
Новосадов: «Такие люди, как Акинфеев, рождаются редко. Он уникум»
Соккер.Ру 11.02.2019, 10:59
Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился мнением о нынешнем голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве и сравнил его с легендарным Львом Яшиным.
Что касается сравнений Акинфеева с Яшиным, Яшин оказал влияние на развитие футбола. Он первым начал вводить мяч в игру рукой, играть на выходах — этого до него никто не делал. А Игорь — уникум, человек, который отлично умеет всё и при этом удивительно стабилен.
Это то, что я сходу нашёл про Яшина. Раннее тоже были упоминания, и не раз...
1.Дасаев был признан лучшим кипером мира 1988 года (я уже болел за футбол в то время).
Наш Малафеев тоже хорош, но до уровня Дасаева не тянет. Как и Акинфеев. ИМХО.
2.Почитай вот эту статейку, особенно комменты к ней..
Новосадов: «Такие люди, как Акинфеев, рождаются редко. Он уникум»
Соккер.Ру 11.02.2019, 10:59
Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился мнением о нынешнем голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве и сравнил его с легендарным Львом Яшиным.
Что касается сравнений Акинфеева с Яшиным, Яшин оказал влияние на развитие футбола. Он первым начал вводить мяч в игру рукой, играть на выходах — этого до него никто не делал. А Игорь — уникум, человек, который отлично умеет всё и при этом удивительно стабилен.
Это то, что я сходу нашёл про Яшина. Раннее тоже были упоминания, и не раз...
В футболе не разбирается, где нынешний ЦСКА, и где тот титул..?)
В футболе не разбирается, где нынешний ЦСКА, и где тот титул..?)
PS Никто Акинфеева с Яшиным не сравнивал.
PS Никто Акинфеева с Яшиным не сравнивал.
Весна только началась, терять очки от аутсайдеров будут многие команды, то ли ещё будет !!!
Рано хоронить ЦСКА.
Весна только началась, терять очки от аутсайдеров будут многие команды, то ли ещё будет !!!
Рано хоронить ЦСКА.