Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение ЦСКА от тульского «Арсенала» в 18-м туре РПЛ .

Потеря очков ЦСКА удивила не меньше, чем победа «Анжи». Признаюсь, помня как обычно агрессивно эта команда проводит весеннюю часть чемпионата, рассматривал их как главного фаворита на титул. К тому же со сборов про них приходила только позитивная информация. Неожиданное поражение в перенесенном матче с «Арсеналом».