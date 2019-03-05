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Агент: «У „Оренбурга“ начинается другая история»

вчера, 09:15

Ринат Мавлетдинов, агент нескольких игроков «Оренбурга», прокомментировал информацию о назначении Марко Трабукки консультантом президента клуба Владимира Кияева

Что касается «Оренбурга», то ситуация представляется достаточно простой. Прежде всего нужно сказать о профессионалах, которые за два года сделали из рядового регионального клуба настоящее открытие нынешнего сезона РПЛ. Это теперь уже бывший президент клуба Владимир Гнездилов, главный тренер Владимир Федотов и спортивный директор Эдуард Сафонов — вот люди, которые при крайне скромных и ограниченных возможностях создали сегодняшний «Оренбург». В нынешнем составе команды есть футболисты, которые совсем недавно были заурядными игроками ФНЛ, а теперь в них заинтересованы российские топ-клубы. Вот это результат работы менеджмента клуба, тренерского штаба.

Что будет дальше? Очевидно, что теперь у «Оренбурга» начинается другая история. Станет она более успешной или, напротив, окажется провальной, покажет время.

В последнем матче «Оренбург» уступил «Анжи» (0:1). 

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Питух в домике
   43 / 933
вчера в 14:32
Я туда не пойду и спасу их от полного развала! Гыгыгы!
Взять себе ник "Питух в домике" очень смело! Да ты отчаянный, санга!
Питух в домике
Питух в домике ответил Байкал-38.
   498 / 933
вчера в 11:25
Я туда не пойду и спасу их от полного развала! Гыгыгы!
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 10:18
Лапшу тут вешает, этот агент.
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 10:11
В Оренбург пришёл свин, ничего хорошего не будет.
particular
particular
   7 / 933
вчера в 09:39
Видно, агент уже потирает руки, предполагая, что в новой истории он будет успешно задвигать игроков в АПЛ и Бундеслигу..:))
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 09:21
Когда есть деньги не сложно быть профессионалом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   453 / 933
вчера в 09:19
А деньги есть?
Остапчук 67
Остапчук 67
   545 / 933
вчера в 09:17
"Оренбург" неважно начал "другую историю".
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