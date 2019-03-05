Агент: «У „Оренбурга“ начинается другая история»

Ринат Мавлетдинов, агент нескольких игроков «Оренбурга», прокомментировал информацию о назначении Марко Трабукки консультантом президента клуба Владимира Кияева.

Что касается «Оренбурга», то ситуация представляется достаточно простой. Прежде всего нужно сказать о профессионалах, которые за два года сделали из рядового регионального клуба настоящее открытие нынешнего сезона РПЛ . Это теперь уже бывший президент клуба Владимир Гнездилов, главный тренер Владимир Федотов и спортивный директор Эдуард Сафонов — вот люди, которые при крайне скромных и ограниченных возможностях создали сегодняшний «Оренбург». В нынешнем составе команды есть футболисты, которые совсем недавно были заурядными игроками ФНЛ , а теперь в них заинтересованы российские топ-клубы. Вот это результат работы менеджмента клуба, тренерского штаба.

Что будет дальше? Очевидно, что теперь у «Оренбурга» начинается другая история. Станет она более успешной или, напротив, окажется провальной, покажет время.