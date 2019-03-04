Романцев: «Цымбаларей и Титовых в „Спартаке“, увы, пока нет»

вчера, 22:59

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что в команде нет игроков, подобных Илье Цымбаларю и Егору Титову.

Не было ощущения, что сегодня в «Спартаке» нет хавбека уровня Цымбаларя или Титова, способного вести игру и дать последний пас?

В средней линии «Спартака» хороший подбор разноплановых полузащитников. Но Цымбаларей и Титовых в нем, увы, пока нет. Как, впрочем, не вижу подобных им нигде. Быть может, со временем ярче проявит себя способный Ломовицкий. А пока...

Напомним, вчера «красно-белые» сыграли вничью с «Краснодаром».