Адвокат: «Сегодня врачи сожгли Кокорину ногу, а завтра отрежут»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Адвокат: «Сегодня врачи сожгли Кокорину ногу, а завтра отрежут»

вчера, 21:23

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил информацию, что футболист получил ожоги после проведения электрофореза в СИЗО.

Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого, – сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чём-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог. 

Ровно месяц назад защита заявила руководству ФСИН письменные ходатайства с приложением трёх разных заключений специалистов в области спортивной медицины: ФК «Зенит», РФС и итальянской клиники, где Саша проходил лечение. Там говорится о том, что его лечение возможно в определённых условиях. Также мы просили руководство ФСИН не проводить лечение без участия специалистов данного профиля. 

Мы два месяца назад пытались официально приобщить эти заключения к материалам дела. Следователь же вернул их и сказал, что они для него не имеют никакого смысла. Следователь не усмотрел никакой опасности для здоровья нашего подзащитного. Это безумие какое-то, фантасмагория! 

Сказали, что в СИЗО у Саши установлено нормальное состояние здоровья. При этом никаких документов из следственного изолятора нет. Есть только справка на момент первого судебного заседания по избранию меры пресечения. В ней врач СИЗО отмечает, что Кокорин может быть доставлен в суд — и всё! Это что, проверка состояния здоровья? И следствие ссылается на эту справку вопреки трём огромным заключениям. 

Вы думаете по поводу ожогов никто не знал? Это произошло около 12 дней назад. Только ленивому из правоохранительных органов было неизвестно перед судом, что это произошло.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
сегодня в 08:58
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
   721 / 887
сегодня в 08:08
Искренне желаю всем того же, что вы ниже написали в своих комментариях
Знатог
Знатог
   256 / 887
сегодня в 08:03
Надо открывать новое дело врачей.
Ver
Ver
сегодня в 07:31
Эта показательная порка слишком затянулась, пора бы уж парням на волю...
Nikola45
Nikola45
   15 / 887
сегодня в 07:31
Электрофорез проводил Федун с ассистентом Паком! ))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   229 / 887
сегодня в 07:27
Если нужно будет спасать человека - и отрежут !
ekliziast
ekliziast
   703 / 887
сегодня в 06:27
А я удивлялся , почему из тюрьмы все безногие возвращаются, оказывается им там ноги безжалостно отрезают.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   275 / 887
сегодня в 05:57
Привык к лучшему - теперь, как у всех.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   534 / 887
сегодня в 05:55
Пора в зону - там врачи лучше.
ЮЗИК
ЮЗИК
   286 / 887
сегодня в 05:38
ногу можно опустить в ванну с шампанским и она быстро пройдет
112910415
112910415
   71 / 887
сегодня в 05:10
ждут отмашки сверху...а там руки не доходят, чтоб махнуть
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   568 / 887
сегодня в 04:48
Да плевать на него.
Василий 50
Василий 50
   312 / 887
сегодня в 04:45
Адвокат пытается выдавить слезу.
cska plus
cska plus
   12 / 887
сегодня в 04:16
Эта клоунада уже перегнула палки и переходит всякие границы, пора всем браться за ум.
mihaluch
mihaluch
   174 / 887
сегодня в 01:26
Главная ошибка - что они в этой Москве забыли. Побухали бы спокойно в Питере, ну повыступали, отсидели 15 суток и всё.
lobsterdam
lobsterdam ответил Дрючик 76
   217 / 887
сегодня в 00:32
Электрофорез конечно жёсткая пытка!Но этот цирк давно пора заканчивать!!!!!!!!
электрофорезом называют в этих местах обычный паяльник...
lobsterdam
lobsterdam ответил Морозовский
   217 / 887
сегодня в 00:30
Военнно-полевой телефонный аппарат ТА-57 лечит мгновенно любые пороки! Самый доходчивый электрофорез.
Есть более радикальное и действенное лекарственное средство народной медицины: 10-ти литровая керосиновая клизма с патефонными иголками.
Gahi
Gahi
   203 / 887
сегодня в 00:27
А как Вы хотели они не первые и они не последние, вот так каленым железом дурь выбивают. За них хоть кричат, а что делать другим?
lobsterdam
lobsterdam
   217 / 887
сегодня в 00:22
Это совершенно обычное дело: как только не бедный субъект попадает в узилище, у него сразу обнаруживаются самые страшные и неизлечимые в условиях изоляции заболевания. Ничего не имею против больных людей, но повторяемость подобных ситуаций такова, что практически не действует на воображение служителей Фемиды, хоть адвокаты и подогревают атмосферу, угрожая ампутацией. И следопыты с судьями думают: и как только этот несчастный мог совсем недавно играть в футбол в таком клубе как Зенит?
Byvaliy
Byvaliy
   64 / 887
сегодня в 00:12
Это козни свиней.
korn3512
korn3512
   96 / 887
сегодня в 00:09
Красных муравьев ему в печень, синюха питерская
EvilVoice
EvilVoice ответил Штиль
сегодня в 00:03
Да причём тут это, весь сыр-бор из-за банального мордобоя, если за такое всех наказывать аналогично,треть населения окажется в лагерях.
они там и оказываются с завидной регулярностью
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
вчера в 23:55
Военнно-полевой телефонный аппарат ТА-57 лечит мгновенно любые пороки! Самый доходчивый электрофорез.
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
вчера в 23:50
СКОЛЬКО МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЗАКОНОМ?! Когда им своё впаяют уже по закону! Ребята, Саша, Паша - детки невинные!
korn3512
korn3512 ответил Ангел неБесГрешен
   96 / 887
вчера в 23:49
Да харэ! Какие лагеря?
Санаторий с усиленной дневной пайкой
Мурло ток свое беспредельное еще больше отожрет
Делов то...
Footbolista
Footbolista ответил particular
   4 / 887
вчера в 23:45
и при деньгах))...
korn3512
korn3512 ответил мяч квадратный
   96 / 887
вчера в 23:45
Сегодня стулом кому даст...
А завтра родину продаст..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   37 / 887
вчера в 23:43
Сгубят парня эти лагеря...
Дрючик 76
Дрючик 76
   629 / 887
вчера в 23:42
Электрофорез конечно жёсткая пытка!Но этот цирк давно пора заканчивать!!!!!!!!
мяч квадратный
мяч квадратный ответил Штиль
   218 / 887
вчера в 23:28
Как будто митинги это что-то плохое
Если митинг не разрешен властью, то конечно плохое. Это тебе любой Киселев или Соловьев подтвердит.
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