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Хохлов: «Все игроки „Динамо“ хотели играть со „Спартаком“ в Химках»

вчера, 10:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак10.03.2019 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Россия 24» рассказал, почему клуб решил провести матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком» в Химках а не в «Лужниках».

Изначально игра должна была состояться на «ВТБ Арене», однако РПЛ запретила проведение матча там из-за неудовлетворительного состояния газона.

Мы 11 лет играем на «Арене Химки», этот стадион стал родным для нас. Все мы привыкли к нему. Мы общались с начальником службы безопасности клуба, и он сказал, что этот матч легче организовать на «Арене Химки». Болельщикам было бы удобно приехать в «Лужники», но надо учитывать интересы команды и клуба.

Если бы матч состоялся в «Лужниках», то «Динамо» могло на этом заработать, но на первое место ставятся интересы команды. Мы поговорили с игроками и работниками клуба, все проголосовали за «Арену Химки» за исключением коммерческого отдела, который был за вариант с «Лужниками».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 13:13
Тут всё решит федун, и с стадионом и с судьёй.
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:03
Да без разницы, на каком огороде играть. Трава, в любом случае, зимой нигде не растёт.
SHMEL
SHMEL
   67 / 933
вчера в 12:50
Желаю Д отодрать свиноклуб.
112910415
112910415
   81 / 933
вчера в 12:37
логика есть
спартаковцев на трибунах будет меньше
Troj
Troj ответил Питермен
вчера в 11:45
Все правильно, в Лужу бы пришло очень много Федунботов. Удачи динамо и выхода в ФНЛ
Вам тоже удачи в грабеже "народного достояния"
Питермен
Питермен
   99 / 933
вчера в 11:27
Все правильно, в Лужу бы пришло очень много Федунботов. Удачи динамо и выхода в ФНЛ
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
вчера в 11:25
Все игроки Динамо желают поизголятся над мазутным проектом. Гыгыгы
Николай 86
Николай 86
   338 / 933
вчера в 11:24
Вчера читал, что динамики будут бойкотировать матч. На фанатку не пойдут
Питух в домике
Питух в домике
   498 / 933
вчера в 11:24
Стыдно за подмосковные динамо и цска! Гыгыгы!
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 11:19
Спартак победит
Arragon
Arragon
   307 / 933
вчера в 11:17
Получат менты, что там, что там.
LOpp
LOpp
   6 / 933
вчера в 11:17
в Лужниках пришло бы больше спартаковцев, а это плохо для домашнего матча Динамо.
Питух в домике
Питух в домике
   498 / 933
вчера в 11:15
Все хотят играть с Арсеналом в моём домике!!!!!
ermak6848
ermak6848
   184 / 933
вчера в 11:13
ИНТЕРЕСНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАТЧ ....
Степка питерский
Степка питерский
   175 / 933
вчера в 11:12
вот и сидите в Химках всю жизнь.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 11:11
Ментам победы.))
drug01
drug01
   133 / 933
вчера в 11:11
Удачи вам!
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 933
вчера в 11:10
Испугались наших болельщиков,верное решение,думаю разницу отвалит Женя или Леша))) клуб мог заработать на билетах ,но послушал игроков)))))) ни чего смешнее не видел . Динамо,которое полюбому без еврокубков и без вылета в фнл сейчас торгуется и с теми и с теми
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