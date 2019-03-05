Хохлов: «Все игроки „Динамо“ хотели играть со „Спартаком“ в Химках»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Россия 24» рассказал, почему клуб решил провести матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком» в Химках а не в «Лужниках».
Изначально игра должна была состояться на «ВТБ Арене», однако РПЛ запретила проведение матча там из-за неудовлетворительного состояния газона.
Мы 11 лет играем на «Арене Химки», этот стадион стал родным для нас. Все мы привыкли к нему. Мы общались с начальником службы безопасности клуба, и он сказал, что этот матч легче организовать на «Арене Химки». Болельщикам было бы удобно приехать в «Лужники», но надо учитывать интересы команды и клуба.
Если бы матч состоялся в «Лужниках», то «Динамо» могло на этом заработать, но на первое место ставятся интересы команды. Мы поговорили с игроками и работниками клуба, все проголосовали за «Арену Химки» за исключением коммерческого отдела, который был за вариант с «Лужниками».
спартаковцев на трибунах будет меньше
спартаковцев на трибунах будет меньше