Хохлов: «Все игроки „Динамо“ хотели играть со „Спартаком“ в Химках»

вчера, 10:59

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Россия 24» рассказал, почему клуб решил провести матч 19-го тура РПЛ со «Спартаком» в Химках а не в «Лужниках».

Изначально игра должна была состояться на «ВТБ Арене», однако РПЛ запретила проведение матча там из-за неудовлетворительного состояния газона.