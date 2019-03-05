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Названы условия, при которых Месси сыграет с Марокко

вчера, 18:31
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина26.03.2019 в 21:00 Не начался

Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд требований, при которых нападающий Лионель Месси сможет сыграть с командой Марокко в товарищеском матче.

Игрокам сборной Марокко запрещается любая грубая игра против Месси, также они не смогут сделать селфи с Лионелем, а также обменяться с ним футболками после игры.

Напомним, что Месси брал небольшую паузу в игре за сборную Аргентины. Его возвращение ожидается в матче с Венесуэлой.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   278 / 933
сегодня в 06:42
А че, у нас в России тоже есть такие игроки, которым запрещено препятствовать забивать шайбы и они ещё с охранниками играют.
95-shishani-95
95-shishani-95
   59 / 933
сегодня в 00:57
А зачем тогда вообще выходить против неё?
Каземиро полностью ликвидировал его в трёх последних Класико! Поэтому щас наверное и начали эти движухи
ЮЗИК
ЮЗИК
   272 / 933
вчера в 23:59
Можно тогда и не играть, просто по полю походить
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   303 / 933
вчера в 22:27
Игрокам сборной Марокко еще запрещено:
1.Прерывать любые абводки гномика, и вообще отбирать мяч
2.Прерывать его "гениальные" передачи
3.Блокировать его удары
4.обозначать какой-либо прессинг
а также обязаны согласовывать все замены с каталонской принцеской.
Сантус
Сантус
   64 / 933
вчера в 22:23
Эти требования выдвинули спецом что бы Гнома по.есосили во всём мире?Нормуль так продвигают его популярность...)
spartach091
spartach091
   63 / 933
вчера в 22:02
Он с ложкой во рту выйдет на матч?
Djon_V
Djon_V
   256 / 933
вчера в 21:47
Мда, это и футболом назвать язык не поворачивается
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   91 / 933
вчера в 21:32
Ахах как же приятно смотреть как горят у девчат))
К лучшему игроку вселенной должно быть такое отношение.
311
311
   75 / 933
вчера в 21:32
Пусть дома сидит, епт!)
juvenale
juvenale ответил Lionel Messi-10
   82 / 933
вчера в 21:26
Дибала хороший игрок ничего про него плохое писать не буду , но он нестабилен. Не слежу за юве, но уверен он там , как минимум в этом сезоне не блещет и часто на банке.
это из-за тренера,он в центр за мячом отходит)
Pervomaez
Pervomaez
   441 / 933
вчера в 21:08
Не позорьте Аргентину
Pervomaez
Pervomaez
   441 / 933
вчера в 21:05
Та пипец, а дышать на поле можно, а то ветром унесет величайшего месси
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   69 / 933
вчера в 21:02
Хан возвращается по хански,еще сочиняют,что Хан не лидер.
Брулин
Брулин
   71 / 933
вчера в 20:48
При получении мяча Месси необходимо будет сопроводить его до ворот, не чиня ему препятствий.
Fotograf68
Fotograf68
   295 / 933
вчера в 20:16
Ещё ворота пошире сделать и вратаря вообще убрать))
alexfor
alexfor
   51 / 933
вчера в 20:10
требования озвучила федерация, а весь 41 на месси от хейтеров, как обычно)
alexfor
alexfor ответил Князю бан по барабану
   51 / 933
вчера в 20:09
Днокарди никогда не забивал пачками, при чём если пенки откинуть, то голов меньше чем у Нырялды будет. А жирдяй и сейчас топчик. И к стати покруче гнома.
да уж, покруче гнома, особенно в финалах)
а в распиаренной ла лиге в реале вообще на задворках был) ну реально, завязывай. да, месси дофига последние годы днарит в лч, но ты и не забывай такие матчи в лч, как с мадридским кабинетом в 2011, с баваркой в 2015, мс, арсенал и многие другие. из песни слов не выкинешь.
Слайш
Слайш
   495 / 933
вчера в 20:03
Пхахаха )) ну это цирк запредельный ) А красную дорожку к воротам и оркестр для озвучки гола не надо? ))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Lionel Messi-10
   17 / 933
вчера в 19:55
Лан останемся при своём Хорошего вечера! И помни про маленькую терпилу! Эта кончуга кажется заражает пользователей
взаимно
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Князю бан по барабану
   40 / 933
вчера в 19:54
Дибала хороший игрок ничего про него плохое писать не буду , но он нестабилен.
Не слежу за юве, но уверен он там , как минимум в этом сезоне не блещет и часто на банке.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Князю бан по барабану
   40 / 933
вчера в 19:52
Лан останемся при своём
Хорошего вечера!
И помни про маленькую терпилу!
Эта кончуга кажется заражает пользователей
dimagas1
dimagas1 ответил Князю бан по барабану
   279 / 933
вчера в 19:52
Хозяин-барин.)
Ну так не кукарекай)))
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 19:50
Какое неуважение к сопернику проявляют аргентосы!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил dimagas1
   17 / 933
вчера в 19:50
Могу и этот добавить)))
Хозяин-барин.)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Lionel Messi-10
   17 / 933
вчера в 19:49
Ну ну, чисто для примера, Днокарди забивает пачками, Жиргуаин становился лучшим снайпером в Италии. Да хорош ты. Завязывай тесно общаться с мелкой шавкой агушонкой.
Днокарди никогда не забивал пачками, при чём если пенки откинуть, то голов меньше чем у Нырялды будет. А жирдяй и сейчас топчик. И к стати покруче гнома.
dimagas1
dimagas1 ответил Князю бан по барабану
   279 / 933
вчера в 19:48
Может и так. Ты мне другое скажи. Почему мой основной аккаунт у тебя в игноре? Из-за того, что я хрюкров мочкарил на Донбассе? Так к нам их никто не звал. Если бы по твоей семье стреляли ты бы поступил так же.
Могу и этот добавить)))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Lionel Messi-10
   17 / 933
вчера в 19:48
Ибра крут, Гризман относительно хорош,Мбампе отличный малый, играет круто, Неймар наверное получше выше перечисленных , но часто начал ломаться. Дибала 🤦🏻‍♂️ Уровня Севильи Манджукич хорош в черновой работе( но скажу честно раздражает со времён Баварии) Лёва 🤦🏻‍♂️ Его болельщики Баварии пару сезонов уже гонят с команды в с реал. Кейн? Да согласен, пенальтист отличный! Мане который мажет , каждый второй удар? Саллах который 1 сезон сыграл на высшем уровне и сдувается ? Де Брёйне шикарный игрок , но слишком часто травмируется, и потом долго набирает форму. Не старый, чет ты не в духе
1)Игрок уровня Севильи вышвырнул каталонских девочек из ЛЧ своим дублем)
2) Не Мане, А Сане из МС.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Князю бан по барабану
   40 / 933
вчера в 19:48
Ну ну, чисто для примера, Днокарди забивает пачками, Жиргуаин становился лучшим снайпером в Италии.
Да хорош ты.
Завязывай тесно общаться с мелкой шавкой агушонкой.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил dimagas1
   17 / 933
вчера в 19:47
Это сбъективно. Никто не знает как оно будет.Тем более в Италии старички играли довольно интересно.
Может и так. Ты мне другое скажи. Почему мой основной аккаунт у тебя в игноре?
Из-за того, что я хрюкров мочкарил на Донбассе? Так к нам их никто не звал. Если бы по твоей семье стреляли ты бы поступил так же.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Князю бан по барабану
   40 / 933
вчера в 19:46
Ибра крут, Гризман относительно хорош,Мбампе отличный малый, играет круто, Неймар наверное получше выше перечисленных , но часто начал ломаться.
Дибала 🤦🏻‍♂️ Уровня Севильи
Манджукич хорош в черновой работе( но скажу честно раздражает со времён Баварии)
Лёва 🤦🏻‍♂️ Его болельщики Баварии пару сезонов уже гонят с команды в с реал.
Кейн? Да согласен, пенальтист отличный!
Мане который мажет , каждый второй удар?
Саллах который 1 сезон сыграл на высшем уровне и сдувается ?
Де Брёйне шикарный игрок , но слишком часто травмируется, и потом долго набирает форму.

Не старый, чет ты не в духе
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