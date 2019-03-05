Названы условия, при которых Месси сыграет с Марокко

вчера, 18:31

Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд требований, при которых нападающий Лионель Месси сможет сыграть с командой Марокко в товарищеском матче.

Игрокам сборной Марокко запрещается любая грубая игра против Месси, также они не смогут сделать селфи с Лионелем, а также обменяться с ним футболками после игры.

Напомним, что Месси брал небольшую паузу в игре за сборную Аргентины. Его возвращение ожидается в матче с Венесуэлой.