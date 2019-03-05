Названы условия, при которых Месси сыграет с Марокко

Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд требований, при которых нападающий Лионель Месси сможет сыграть с командой Марокко в товарищеском матче.
Игрокам сборной Марокко запрещается любая грубая игра против Месси, также они не смогут сделать селфи с Лионелем, а также обменяться с ним футболками после игры.
Напомним, что Месси брал небольшую паузу в игре за сборную Аргентины. Его возвращение ожидается в матче с Венесуэлой.
Каземиро полностью ликвидировал его в трёх последних Класико! Поэтому щас наверное и начали эти движухи
Каземиро полностью ликвидировал его в трёх последних Класико! Поэтому щас наверное и начали эти движухи
1.Прерывать любые абводки гномика, и вообще отбирать мяч
2.Прерывать его "гениальные" передачи
3.Блокировать его удары
4.обозначать какой-либо прессинг
а также обязаны согласовывать все замены с каталонской принцеской.
1.Прерывать любые абводки гномика, и вообще отбирать мяч
2.Прерывать его "гениальные" передачи
3.Блокировать его удары
4.обозначать какой-либо прессинг
а также обязаны согласовывать все замены с каталонской принцеской.
К лучшему игроку вселенной должно быть такое отношение.
К лучшему игроку вселенной должно быть такое отношение.
а в распиаренной ла лиге в реале вообще на задворках был) ну реально, завязывай. да, месси дофига последние годы днарит в лч, но ты и не забывай такие матчи в лч, как с мадридским кабинетом в 2011, с баваркой в 2015, мс, арсенал и многие другие. из песни слов не выкинешь.
а в распиаренной ла лиге в реале вообще на задворках был) ну реально, завязывай. да, месси дофига последние годы днарит в лч, но ты и не забывай такие матчи в лч, как с мадридским кабинетом в 2011, с баваркой в 2015, мс, арсенал и многие другие. из песни слов не выкинешь.
Не слежу за юве, но уверен он там , как минимум в этом сезоне не блещет и часто на банке.
Не слежу за юве, но уверен он там , как минимум в этом сезоне не блещет и часто на банке.
Хорошего вечера!
И помни про маленькую терпилу!
Эта кончуга кажется заражает пользователей
Хорошего вечера!
И помни про маленькую терпилу!
Эта кончуга кажется заражает пользователей
2) Не Мане, А Сане из МС.
2) Не Мане, А Сане из МС.
Да хорош ты.
Завязывай тесно общаться с мелкой шавкой агушонкой.
Да хорош ты.
Завязывай тесно общаться с мелкой шавкой агушонкой.
Из-за того, что я хрюкров мочкарил на Донбассе? Так к нам их никто не звал. Если бы по твоей семье стреляли ты бы поступил так же.
Из-за того, что я хрюкров мочкарил на Донбассе? Так к нам их никто не звал. Если бы по твоей семье стреляли ты бы поступил так же.
Дибала 🤦🏻♂️ Уровня Севильи
Манджукич хорош в черновой работе( но скажу честно раздражает со времён Баварии)
Лёва 🤦🏻♂️ Его болельщики Баварии пару сезонов уже гонят с команды в с реал.
Кейн? Да согласен, пенальтист отличный!
Мане который мажет , каждый второй удар?
Саллах который 1 сезон сыграл на высшем уровне и сдувается ?
Де Брёйне шикарный игрок , но слишком часто травмируется, и потом долго набирает форму.
Не старый, чет ты не в духе
Дибала 🤦🏻♂️ Уровня Севильи
Манджукич хорош в черновой работе( но скажу честно раздражает со времён Баварии)
Лёва 🤦🏻♂️ Его болельщики Баварии пару сезонов уже гонят с команды в с реал.
Кейн? Да согласен, пенальтист отличный!
Мане который мажет , каждый второй удар?
Саллах который 1 сезон сыграл на высшем уровне и сдувается ?
Де Брёйне шикарный игрок , но слишком часто травмируется, и потом долго набирает форму.
Не старый, чет ты не в духе