Исторические шансы, математическая точность. Кто выйдет в 1/4 ЛЧ?

вчера, 17:58

«Соккер.ру» уже разбирал шансы участников 1/8 на преодоление первого раунда плей-офф, но теперь никаких мыслей из головы – только историческая математика, только хардкор!

По одному меткому выражению, статистику предлагают считать даже хуже лжи и наглой лжи, но там речь шла о применении науки в конкретных неблагородных целях и хитром подтасовывании фактов, которое действительно возможно с помощью статистики и создало ей плохую репутацию. Но так со многими вещами: атомную энергию можно использовать в мирных целях, а можно подвесить весь мир на тонкий волосок, протянутый между двумя красными кнопками. Так и со статистикой. Она не плохая и не злая, это такой инструмент, который может быть использован не только в целях обмана и формирования определенного мнения, но и для получения, систематизации новых знаний и прогнозирования.

Используем «светлую сторону» статистики применительно к футболу. У нас есть результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, а в качестве базы данных – все результаты всех матчей этой стадии в Кубке/Лиге чемпионов. Зная результат первого матча, мы можем обратиться к накопленным знаниям и подсчитать обусловленную массой исторических событий вероятность успеха той или иной команды. Конечно, статистические погрешности возможны, более того – мы их ждем, ведь это и будут наши сенсации, но такой способ позволяет получить действительно «честные» и единственно возможные проценты в рамках выбранного метода.

1-й матч: «Аякс» – «Реал» - 1:2

2-й матч: «Реал» – «Аякс» - ?

Число первых матчей 1/8 КЧ / ЛЧ , завершившихся с таким счетом: 100

Дальше выходили хозяева ответной игры («Реал»): 94 (94%)

Дальше выходили гости ответной игры («Аякс»): 6 (6%)

Ровно 100 раз в первых матчах 1/8 финала до нынешнего розыгрыша фиксировались победы гостей со счетом 2:1. Лишь в шести случаях проигравшая в родных стенах команда умудрялась переворачивать ход противостояния в ответной игре на выезде и выходила в четвертьфинал. По нашим абстрактным прогнозам у «Аякса» от 20% шансов на общий успех, но хмурая статистика просит не воображать и оставляет амстердамцам ровно 6%.

1-й матч: «Тоттенхэм» – «Боруссия» - 3:0

2-й матч: «Боруссия» – «Тоттенхэм» - ?

Число первых матчей 1/8 КЧ / ЛЧ , завершившихся с таким счетом: 130

Дальше выходили хозяева ответной игры («Боруссия»): 7 (5.4%)

Дальше выходили гости ответной игры («Тоттенхэм»): 123 (94.6%)

В новейшей истории Лиги чемпионов после счета 0:3 в первом матче никто не отыгрывался, но в базе данных зафиксированы семь таких случаев, причем выборка весьма обширная. Обратите внимание, что шансы «Аякса», минимально проигравшего дома, и «шмелей», пропустивших три безответных мяча на выезде, примерно равны – 5.4% против 6%. Отсюда следует совет на сегодняшний футбольный вечер: следите за обеими встречами, вероятность сенсации в них приблизительно одинакова.

1-й матч: «Рома» – «Порту» - 2:1

2-й матч: «Порту» – «Рома» - ?

Число первых матчей 1/8 КЧ / ЛЧ , завершившихся с таким счетом: 179

Дальше выходили хозяева ответной игры («Порту»): 89 (49.7%)

Дальше выходили гости ответной игры («Рома»): 90 (50.3%)

Читатели «Соккер.ру» со стажем уже наверняка слышали от меня, что хозяйская победа со счетом 2:1 в первом матче двухраундового противостояния с учетом действия правила гола на выезде – «идеальная ничья». И вот четкое подтверждение этим словам. Если «Порту» выйдет в четвертьфинал, то получим по 90 случаев успеха команд, стартовавших с домашней победы 2:1 и начинавших с выездного поражения 1:2. Но даже в случае прохода «Ромы» близость результатов сохранится.

1-й матч: «Манчестер Юнайтед» – ПСЖ - 0:2

2-й матч: ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» - ?

Число первых матчей 1/8 КЧ / ЛЧ , завершившихся с таким счетом: 106

Дальше выходили хозяева ответной игры ( ПСЖ ): 106 (100%)

Дальше выходили гости ответной игры («Манчестер Юнайтед»): 0 (0%)

А это к разговору о шансах МЮ переломить ход дуэли с ПСЖ . Если Сульшеру и его «дьяволам» удастся это сделать, то «Манчестер Юнайтед» не только выйдет в четвертьфинал, но и войдет в историю, ведь до этого никому не удавалось отыграться после домашнего поражения 0:2. А попыток насчитывается уже 106! Согласно статистике, МЮ – единственный клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов, уже лишившийся шансов на попадание в следующий раунд.

1-й матч: «Шальке» – «Манчестер Сити» - 2:3

2-й матч: «Манчестер Сити» – «Шальке» - ?

Число первых матчей 1/8 КЧ / ЛЧ , завершившихся с таким счетом: 32

Дальше выходили хозяева ответной игры («Ман Сити»): 31 (96.9%)

Дальше выходили гости ответной игры («Шальке»): 1 (3.1%)

Даже у «Шальке» остаются какие-никакие шансы после домашнего поражения 2:3. Впрочем, надежда весьма призрачная. Лишь в одном из предыдущих 32 случаев команда, начавшая путь в 1/8 финала с домашнего поражения 2:3, выходила дальше.

1-й матч: «Атлетико» – «Ювентус» - 2:0

2-й матч: «Ювентус» – «Атлетико» - ?

Число первых матчей 1/8 КЧ / ЛЧ , завершившихся с таким счетом: 186

Дальше выходили хозяева ответной игры («Ювентус»): 29 (15.6%)

Дальше выходили гости ответной игры («Атлетико»): 157 (84.4%)

«Атлетико» добился внушительного преимущества, забив в ворота «Ювентуса» два гола и сохранив свои ворота в неприкосновенности, но такой счет оставляет «Старой Синьоре» шансы на выход в четвертьфинал. 15.6% - это не мизер, а вполне рабочие шансы. В этой паре еще не все кончено.

1-й матч: «Лион» – «Барселона» - 0:0; «Ливерпуль» - «Бавария» - 0:0

2-й матч: «Барселона» – «Лион» - ?; «Бавария» - «Ливерпуль» - ?

Число первых матчей 1/8 КЧ / ЛЧ , завершившихся с таким счетом: 209

Дальше выходили хозяева ответной игры («Барселона» и «Бавария»): 139 (66.5%)

Дальше выходили гости ответной игры («Лион» и «Ливерпуль»): 70 (33.5%)

Кому на руку нулевая ничья в первом матче? Единого мнения нет, комментаторы часто путаются или придерживаются мнений, которые выгодны в той или иной ситуации. Неразбериха понятна: с одной стороны, счет 0:0 означает, что домашняя команда не воспользовалась преимуществом собственного поля, с другой – хозяева первого матча не пропустили и оставляют в рукаве козырь в виде выездного гола. Правда, его ведь еще нужно разыграть. Как говорит статистика, 0:0 в первом матче скорее в пользу гостей, они проходят дальше в двух третях случаев.