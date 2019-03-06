Ди Франческо: «Матч с „Порту“ - вопрос жизни и смерти»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Порту» в Лиге чемпионов.

В первой игре «Рома» победила со счетом 2:1.

Сейчас мое будущее не имеет значения. Важно лишь то, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Нужно сосредоточиться на том, чтобы отстоять свое преимущество, но матч начнется с чистого листа. Необходимо здорово отыграть в обороне, остальное у нас получится само собой. Команда переживает непростые времена, по нам больно ударило поражение от «Лацио» в римском дерби. Предстоящий матч для нас — вопрос жизни и смерти.