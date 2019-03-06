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Ди Франческо: «Матч с „Порту“ - вопрос жизни и смерти»

вчера, 00:10
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Порту» в Лиге чемпионов.

В первой игре «Рома» победила со счетом 2:1.

Сейчас мое будущее не имеет значения. Важно лишь то, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Нужно сосредоточиться на том, чтобы отстоять свое преимущество, но матч начнется с чистого листа. Необходимо здорово отыграть в обороне, остальное у нас получится само собой. Команда переживает непростые времена, по нам больно ударило поражение от «Лацио» в римском дерби. Предстоящий матч для нас — вопрос жизни и смерти.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
вчера в 00:59
Будет сложный матч
Трубадур
Трубадур
   912 / 981
вчера в 00:20
Трудно будет Роме.
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 00:19
Для Ромы это очень важный матч.
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 981
вчера в 00:12
Скорей жизни
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