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Ван Дейк: «Победа в АПЛ навечно впишет тебя в историю и сделает легендой»

вчера, 21:56

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих целях и отметил, что мечтает о победе в чемпионате Англии.

Хочу сосредоточиться на завоевании чего-то особенного, чего клуб не добивался вот уже 29 лет. А если я и одноклубники к тому же получат индивидуальные награды, это прекрасно.

Для меня это будет огромная честь, но я буду гордиться, если каждый мой партнер по команде получит приз за отличный сезон, как Мохамед Салах в прошлом сезоне.

Победа в чемпионате позволит чувствовать еще большую гордость за себя и за команду. Она будет значить, что на протяжении сезона мы хорошо поработали. Это мотивирует. Победа в Премьер-Лиге навечно впишет тебя в историю и сделает тебя легендой. Для этого и играют в футбол. Чтобы стать легендой.

Напомним, ван Дейк стал лучшим игроком АПЛ в феврале по версии Ассоциации футболистов.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
сегодня в 06:51
Только начались разговоры от игроков Ливерпуля про чемпионство, сразу пошли потери очков! Играйте, а не болтайте!
RedRedTeam
RedRedTeam
   734 / 933
вчера в 23:07
Ну будь ЛЕГЕНДОЙ. Только не тяни скоро другие охотники проснутся.
STVA 1
STVA 1
   115 / 933
вчера в 22:03
Осталось победить , но Сити то против!
dimagas1
dimagas1
   279 / 933
вчера в 21:58
Для ливерных ЛЧ наверно проще взять)))
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