Ван Дейк: «Победа в АПЛ навечно впишет тебя в историю и сделает легендой»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих целях и отметил, что мечтает о победе в чемпионате Англии.

Хочу сосредоточиться на завоевании чего-то особенного, чего клуб не добивался вот уже 29 лет. А если я и одноклубники к тому же получат индивидуальные награды, это прекрасно.

Для меня это будет огромная честь, но я буду гордиться, если каждый мой партнер по команде получит приз за отличный сезон, как Мохамед Салах в прошлом сезоне.

Победа в чемпионате позволит чувствовать еще большую гордость за себя и за команду. Она будет значить, что на протяжении сезона мы хорошо поработали. Это мотивирует. Победа в Премьер-Лиге навечно впишет тебя в историю и сделает тебя легендой. Для этого и играют в футбол. Чтобы стать легендой.