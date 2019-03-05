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Тухель: «История пока не позволяет включить ПСЖ в число фаворитов ЛЧ»

вчера, 22:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала против «Манчестер Юнайтед».

Нам нужно забыть результат первого матча. Наши принципы должны оставаться прежними, мы покажем футбол высокого уровня. 

Мы хотим сами установить темп игры и контролировать мяч на половине поля соперника, при этом предотвращая их контратаки на ранних стадиях. У них два очень быстрых и сильных форварда.

Сложно включить ПСЖ в число фаворитов Лиги чемпионов. Наша история пока не позволяет этого делать.

В первой игре «Манчестер Юнайтед» уступил ПСЖ на «Олд Траффорд» со счетом 0:2.

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