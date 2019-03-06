Булыкин: «„Локомотив“ хочет пополнить коллекцию трофеев»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» и «Рубина» в 1/4 финала Кубка России.

«Локомотив» показал хорошую игру в первом официальном матче 2019 года, но не добился нужного результата. Но Кубок — совершенно другое соревнование. Сейчас нам нужно переключиться на него и выполнить первостепенную задачу — выйти в полуфинал. «Локо» будет биться за титул — хотим пополнить коллекцию трофеев.