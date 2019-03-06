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Булыкин: «„Локомотив“ хочет пополнить коллекцию трофеев»

вчера, 00:49
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» и «Рубина» в 1/4 финала Кубка России.

«Локомотив» показал хорошую игру в первом официальном матче 2019 года, но не добился нужного результата. Но Кубок — совершенно другое соревнование. Сейчас нам нужно переключиться на него и выполнить первостепенную задачу — выйти в полуфинал. «Локо» будет биться за титул — хотим пополнить коллекцию трофеев.

С заявкой «Локомотива» вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 05:48
"Рубин" будет вынужден играть первым номером, что у него не всегда получается.
















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2
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 981
вчера в 01:51
Шансы все есть, конкурентов почти нет.
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