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Карвахаль: «За одну неделю мы проиграли всё, ещё и на „Бернабеу“»

вчера, 01:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал домашнее поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нет смысла искать оправдания. «Аякс» просто был сильнее. Мы проиграли всё всего за одну неделю, и всё на домашнем стадионе. Я никогда не чувствовал себя настолько плохо.

Я не считаю, что это конец эпохи для «Реала». У нас молодая команда, но, конечно, этот сезон для нас уже закончен.

Ранее «Реал» два раза подряд уступил дома «Барселоне» (0:3, 0:1), вылетев из Кубка Испании и практически лишившись шансов на победу в чемпионате страны.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   85 / 981
вчера в 11:47
Нужно многое менять. Реал то вернется. Всегда возвращался.
ЮЗИК
ЮЗИК
   292 / 981
вчера в 06:39
Команда просто выдохлась за 4-5 сезонов
No problem
No problem
   53 / 981
вчера в 05:32
Может дадут нам очухатся?,
Расфизделись тут🤬
Ruslik1982
Ruslik1982
   95 / 981
вчера в 05:09
в пердив
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 04:58
И все-таки - как вот такое выиграло три ЛЧ подряд?
Томик
Томик
   657 / 981
вчера в 03:16
А всё потому, что "Рональду не тащит, а Зидан - физрук". Получите и распишитесь.
RamonCSKA
RamonCSKA
   375 / 981
вчера в 02:40
молодая команда??? Кросс Бэйл начо рамос модрич бензема карвахаль точно не молодые
vinyardrip
vinyardrip ответил Sunny.
   675 / 981
вчера в 02:33
Это только начало, за купленные ЛЧ будет долгая ответка.
Вот через неделю и посмотрим про купленных)
Сантус
Сантус
   86 / 981
вчера в 02:17
))Карвахаль плох как никогда.Иногда лучше молчать....
Sunny.
Sunny.
   107 / 981
вчера в 01:58
Это только начало, за купленные ЛЧ будет долгая ответка.
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