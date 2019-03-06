Карвахаль: «За одну неделю мы проиграли всё, ещё и на „Бернабеу“»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал домашнее поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нет смысла искать оправдания. «Аякс» просто был сильнее. Мы проиграли всё всего за одну неделю, и всё на домашнем стадионе. Я никогда не чувствовал себя настолько плохо.

Я не считаю, что это конец эпохи для «Реала». У нас молодая команда, но, конечно, этот сезон для нас уже закончен.