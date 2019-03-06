Де Лигт: «Мы знали, что можем добиться необходимого результата в Мадриде»

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт прокомментировал выездную победу над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы знали, что можем добиться необходимого результата на «Бернабеу». Мы не переставали верить в то, что если мы сможем сыграть в свой футбол, то создадим им проблемы. Вы уже видели это в первом матче в Амстердаме.

Это был «Аякс» в своём лучшем виде. Это была настоящая командная игра: то, как наши атакующие игроки возвращались в защиту, было великолепно.

Мы доставили проблемы «Баварии» – одному из фаворитов турнира, а также выбили действующих чемпионов. Кто знает, как далеко мы сможем пройти.