Де Лигт: «Мы знали, что можем добиться необходимого результата в Мадриде»

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт прокомментировал выездную победу над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) и выход своей команды в следующий раунд турнира.
Мы знали, что можем добиться необходимого результата на «Бернабеу». Мы не переставали верить в то, что если мы сможем сыграть в свой футбол, то создадим им проблемы. Вы уже видели это в первом матче в Амстердаме.
Это был «Аякс» в своём лучшем виде. Это была настоящая командная игра: то, как наши атакующие игроки возвращались в защиту, было великолепно.
Мы доставили проблемы «Баварии» – одному из фаворитов турнира, а также выбили действующих чемпионов. Кто знает, как далеко мы сможем пройти.
Мораль в том что серьезный соперник не равно сегодняшнему Реалу.
Пройти разваленный Реал и считать что кубок ЛЧ у них в кармане, по крайней мере наивно.
Мораль в том что серьезный соперник не равно сегодняшнему Реалу.
Пройти разваленный Реал и считать что кубок ЛЧ у них в кармане, по крайней мере наивно.
Не нужно распушать хвост из-за этой игры!
Реал годичной давности решил бы задачу выхода в 1/4 в первом матче...
Не нужно распушать хвост из-за этой игры!
Реал годичной давности решил бы задачу выхода в 1/4 в первом матче...