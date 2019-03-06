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Де Лигт: «Мы знали, что можем добиться необходимого результата в Мадриде»

вчера, 01:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Капитан «Аякса» Матийс де Лигт прокомментировал выездную победу над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы знали, что можем добиться необходимого результата на «Бернабеу». Мы не переставали верить в то, что если мы сможем сыграть в свой футбол, то создадим им проблемы. Вы уже видели это в первом матче в Амстердаме.

Это был «Аякс» в своём лучшем виде. Это была настоящая командная игра: то, как наши атакующие игроки возвращались в защиту, было великолепно. 

Мы доставили проблемы «Баварии» – одному из фаворитов турнира, а также выбили действующих чемпионов. Кто знает, как далеко мы сможем пройти.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответил piterVOVAN
   244 / 981
вчера в 02:02
бы... решил бы... все это в прошлом. это уже никого не интересует
Мораль не в ,,бы,,
Мораль в том что серьезный соперник не равно сегодняшнему Реалу.
Пройти разваленный Реал и считать что кубок ЛЧ у них в кармане, по крайней мере наивно.
piterVOVAN
piterVOVAN ответил Hamman
вчера в 01:47
Вы обыграли ,, мёртвый,, Реал! Не нужно распушать хвост из-за этой игры! Реал годичной давности решил бы задачу выхода в 1/4 в первом матче...
бы... решил бы... все это в прошлом. это уже никого не интересует
Hamman
Hamman
   244 / 981
вчера в 01:45
Вы обыграли ,, мёртвый,, Реал!
Не нужно распушать хвост из-за этой игры!
Реал годичной давности решил бы задачу выхода в 1/4 в первом матче...
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