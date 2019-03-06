Мойес: «Не думаю, что кто-то захочет получить в четвертьфинале ЛЧ „Аякс“»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал разгромную победу «Аякса» над «Реалом» (4:1) и выход голландской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Это был огромный шок. Не думаю, что кто-то ожидал, что «Аякс» добудет результат на «Бернабеу». Финал ЛЧ в этом году состоится в Мадриде. Так что, наверное, все ожидали от «Реала» чуть большего.

Возможно, учитывая последние выступления «Реала», это не является сюрпризом, но я не думаю, что кто-то захочет получить в соперники «Аякс», ведь они играли очень хорошо.