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Мойес: «Не думаю, что кто-то захочет получить в четвертьфинале ЛЧ „Аякс“»

вчера, 01:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал разгромную победу «Аякса» над «Реалом» (4:1) и выход голландской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Это был огромный шок. Не думаю, что кто-то ожидал, что «Аякс» добудет результат на «Бернабеу». Финал ЛЧ в этом году состоится в Мадриде. Так что, наверное, все ожидали от «Реала» чуть большего.

Возможно, учитывая последние выступления «Реала», это не является сюрпризом, но я не думаю, что кто-то захочет получить в соперники «Аякс», ведь они играли очень хорошо.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 05:47
Скорее всего наоборот, все захотят.
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 05:21
Зато вы радовались, мерзость Рамос даже жёлтую получил что бы ответку пропустить.
Унизили Реал в этом сезоне конкретно причём все унижения были на Сантьяго так сказать унижение на глазах своих болельщиков!!!
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 04:47
Но и бояться "Аякс" никто не будет.
Left Boy
Left Boy
   557 / 981
вчера в 02:13
Барселона хочет! Соперник попроще, по классике
Comentarios
Comentarios
   520 / 981
вчера в 01:57
Думаю эти ребята шороху ещё наведут
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 981
вчера в 01:38
Лион-Аякс хорошая будет пара!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
вчера в 01:35
Мойес, я тоже так подумал😂
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