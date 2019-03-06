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«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России

вчера, 20:53
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России обыграл «Рубин».

Казань, стадион Казань-Арена

«Рубин» - «Локомотив» 0:1 (0:0)
Гол: Хеведес 77

«Рубин»: Коновалов, Уремович, Гранат (Камболов 46), Сорокин, Абдуллин, Степанов, Башкиров, Пантелеев, Акбашев (Микушин 80), Байрамян (Могилевец 83), Сагитов
Главный тренер: Бердыев Курбан.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес , Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, Баринов, Миранчук Алексей (Тугарев 84), Миранчук Антон (Жемалетдинов 80), Фарфан (Эдер 77)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Хеведес 22, Уремович 74, Фарфан 75, Уремович 76, Крыховяк 85, Эдер 89

Удаление: Уремович 76

Судья: Иванов Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В первой встрече москвичи победили со счетом 1:0.

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05 марта Комментарии5
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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
   594 / 981
сегодня в 10:49
Для Рубина надрать какого-нибудь псевдолидера как два пальца об асфальт, сейчас нет резона прогибаться раз уефа упирается со своим фейр плей, а так попался бы например зенит то жахнули бы ради спортивного интереса...
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   106 / 981
сегодня в 09:32
Локо с победой!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил mars6791
   160 / 981
сегодня в 07:45
Бердыев то вытягивает с командой, но не вытягивают финансы - судя по всему. С таким финансированием судьба "Томи" обеспечена, те долго удерживались во главе с уважаемым Непомнящим в РПЛ , но ... .
В Казани все финансы переориентированы на волейбол, баскетбол и хоккей. Рубин финансируется по остаточному принципу. Естественно, ждать чего-то серьезного от него не стоит. Если бы не Бердыев, вполне мог бы болтаться сейчас где-то в зоне переходняков.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   479 / 981
сегодня в 07:29
Поздравляю Локомотив с победой
Томик
Томик ответил S010386A
   657 / 981
сегодня в 03:29
Д-а-а...Гнобит старпёр Смолова, даже в запасе нет. Бежать Феде из этого болота надо
Смолов гнобит всё, к чему прикасается. Поэтому вызывает ответные действия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 981
сегодня в 00:59
Московские сильнее бердыевцев.
Caniggia
Caniggia
   88 / 981
вчера в 23:44
Локо главный претендент на кубок.
drug01
drug01
   129 / 981
вчера в 23:41
До встречи в финале....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 23:36
Паровозов с победой!
beefs
beefs
   132 / 981
вчера в 22:46
Для Локо это хороший способ попасть в Еврокубки
Паровозов
Паровозов
   232 / 981
вчера в 22:34
Всех к.з с победой, поборемся за 8й кубок России!
Пепс
Пепс
   411 / 981
вчера в 22:29
Ну посмотрели на молодняк...а неплохо и смотрелись . В целом норм )))
Пепс
Пепс ответил Питермен
   411 / 981
вчера в 22:25
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       169 / 981
    вчера в 22:22
    Трофей возьмёт Арсенал!
    mars6791
    mars6791
       311 / 981
    вчера в 22:19
    Бердыев доволен игрой молодежи, значит все нормально будет.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       281 / 981
    вчера в 22:04
    просто интересно, почему видео, когда Кокорин бил табуреткой Пака заснято Железнодорожником? будто бы ждал такого исхода. да ну вас фу!
    Питермен
    Питермен
       84 / 981
    вчера в 22:01
    стыдно за рубин, пора в фнл ему
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил ckori
       281 / 981
    вчера в 22:00
    Вот тут Ростову и крышка!В двух матчах ,будет автобус и электричка в Маскве а в Ростове контратаки!Правда на Локо тоже нет надежды,они ещё собираются играть!Удачи всем!
    кстати, удаление по делу?
    mars6791
    mars6791
       311 / 981
    вчера в 21:59
    Возможно все дело и в ФФП, но повторюсь это рискованно выходить с настолько омоложенным составом. Будем надеяться.
    ckori
    ckori ответил Байкал-38.
       719 / 981
    вчера в 21:57
    Локо с победой, ждём противостояние с Ростовом. По комментариям понял, что болельщикам хотелось с командой послабее играть в полуфинале, но не судьба.
    Вот тут Ростову и крышка!В двух матчах ,будет автобус и электричка в Маскве а в Ростове контратаки!Правда на Локо тоже нет надежды,они ещё собираются играть!Удачи всем!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Санкт-Ватутинки
       281 / 981
    вчера в 21:54
    Бердыев построил на "линейку" школьников со всей страны, которые хотя бы раз в жизни видели мяч, и сделал из них команду, которая в 1 очке от еврокубков, а хейтеры все равно давятся слюнями и кричат, что "туркмен не вытягивает"! Просто смешно!
    кто не знает Берданыча? Беру знают все... почти (с) "либа-либа, аморе-аморе")
    S010386A
    S010386A
       639 / 981
    вчера в 21:51
    Д-а-а...Гнобит старпёр Смолова, даже в запасе нет. Бежать Феде из этого болота надо
    Melkor_kzn
    Melkor_kzn ответил Санкт-Ватутинки
       691 / 981
    вчера в 21:46
    Проблема не в финансировании - проблема в ФФП! Если бы его не было, татары бы просто влили бы бабла разово и закрыли все долги! Сейчас у них условная дисква от УЕФА на еврокубки и несколько устных договоренностей по курсу развития на ближайшее время, которым Рубин и следует (зенит недавно проходил через это). Нужно выждать период в 5 лет с момента безумных трат под Грасию, и всё будет нормально!
    Тут многие не понимают всей сути ФФП, или они действительно считают что у "Таифа" нет денег) Учитывая что Таиф боготейшая компания Республики Татарстан.
    SHMEL
    SHMEL
       82 / 981
    вчера в 21:44
      Санкт-Ватутинки
      Санкт-Ватутинки ответил mars6791
         32 / 981
      вчера в 21:36
      Бердыев то вытягивает с командой, но не вытягивают финансы - судя по всему. С таким финансированием судьба "Томи" обеспечена, те долго удерживались во главе с уважаемым Непомнящим в РПЛ , но ... .
      Проблема не в финансировании - проблема в ФФП! Если бы его не было, татары бы просто влили бы бабла разово и закрыли все долги! Сейчас у них условная дисква от УЕФА на еврокубки и несколько устных договоренностей по курсу развития на ближайшее время, которым Рубин и следует (зенит недавно проходил через это). Нужно выждать период в 5 лет с момента безумных трат под Грасию, и всё будет нормально!
      mars6791
      mars6791 ответил Санкт-Ватутинки
         311 / 981
      вчера в 21:33
      Бердыев построил на "линейку" школьников со всей страны, которые хотя бы раз в жизни видели мяч, и сделал из них команду, которая в 1 очке от еврокубков, а хейтеры все равно давятся слюнями и кричат, что "туркмен не вытягивает"! Просто смешно!
      Бердыев то вытягивает с командой, но не вытягивают финансы - судя по всему. С таким финансированием судьба "Томи" обеспечена, те долго удерживались во главе с уважаемым Непомнящим в РПЛ , но ... .
      Александр Светличный 1
      Александр Светличный 1
         636 / 981
      вчера в 21:33
      СПАСИБО ЛОКОШЕЧКО!
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         35 / 981
      вчера в 21:32
      Локо с победой, ждём противостояние с Ростовом.
      По комментариям понял, что болельщикам хотелось с командой послабее играть в полуфинале, но не судьба.
      Bayern Best
      Bayern Best
         93 / 981
      вчера в 21:29
      С победой Локо!
      mars6791
      mars6791 ответил Melkor_kzn
         311 / 981
      вчера в 21:28
      Какая зона вылета ты о чем? Ты давно в таблицу смотрел?
      Парни молодые, часто страдают не стабильностью в игре. Игра с ЦСКА многое покажет. Плюс исход всех и вся из Рубина настораживает, насколько все в порядке в команде, на офиц. сайте команды ничего не пишут и не объясняют. Да и при продолжение такого финансирования, команда может сползти в конце концов в ФНЛ.
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