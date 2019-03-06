«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России

«Локомотив» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России обыграл «Рубин».
Казань, стадион Казань-Арена
«Рубин» - «Локомотив» 0:1 (0:0)
Гол: Хеведес 77
«Рубин»: Коновалов, Уремович, Гранат (Камболов 46), Сорокин, Абдуллин, Степанов, Башкиров, Пантелеев, Акбашев (Микушин 80), Байрамян (Могилевец 83), Сагитов
Главный тренер: Бердыев Курбан.
«Локомотив»: Гильерме, Хеведес , Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, Баринов, Миранчук Алексей (Тугарев 84), Миранчук Антон (Жемалетдинов 80), Фарфан (Эдер 77)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Хеведес 22, Уремович 74, Фарфан 75, Уремович 76, Крыховяк 85, Эдер 89
Удаление: Уремович 76
Судья: Иванов Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первой встрече москвичи победили со счетом 1:0.
По комментариям понял, что болельщикам хотелось с командой послабее играть в полуфинале, но не судьба.
По комментариям понял, что болельщикам хотелось с командой послабее играть в полуфинале, но не судьба.