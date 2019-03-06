«Аякс» разгромил «Реал» на «Бернабеу» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

«Аякс» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей амстердамский клуб вышел в четвертьфинал турнира.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Аякс» 1:4 (0:2)
Голы: Асенсио 70 - Зийех 7, Нерес 18, Тадич 62, Шене 72
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро (Вальверде 88), Кроос, Лукас (Бэйл 29), Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио 35)
Главный тренер: Солари Сантьяго.
«Аякс»: Онана, Мазрауи (Вельтман 81), де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шене (Де Вит 73), Зийех, Тадич, Нерес (Дольберг 74)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
Предупреждения: Мазрауи 26, Карвахаль 30
Удаление: Начо 90+3
Судья: Брих Феликc.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом матче «Реал» победил со счетом 2:1.
Зря матч не глянул)
Зря матч не глянул)
а тут хоп и уже не фан)
резво)
а тут хоп и уже не фан)
резво)
вот он истинный уровень вашего клубишки>
судей нет и нет реала. все так же как и ща с барсой.
скоро вернутся времена когда реал в 1/8 вылетал от лионов и тд
до прихода маура что поднял клуб с колен. а щас реал встал в свою привычную позу
вот он истинный уровень вашего клубишки>
судей нет и нет реала. все так же как и ща с барсой.
скоро вернутся времена когда реал в 1/8 вылетал от лионов и тд
до прихода маура что поднял клуб с колен. а щас реал встал в свою привычную позу
И так отпразднуем Рус,а кюли делать?
И так отпразднуем Рус,а кюли делать?