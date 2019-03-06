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«Аякс» разгромил «Реал» на «Бернабеу» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

вчера, 00:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей амстердамский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Аякс» 1:4 (0:2)
Голы: Асенсио 70 - Зийех 7, Нерес 18, Тадич 62, Шене 72

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро (Вальверде 88), Кроос, Лукас (Бэйл 29), Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио 35)
Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Аякс»: Онана, Мазрауи (Вельтман 81), де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шене (Де Вит 73), Зийех, Тадич, Нерес (Дольберг 74)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Мазрауи 26, Карвахаль 30

Удаление: Начо 90+3

Судья: Брих Феликc.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В первом матче «Реал» победил со счетом 2:1.

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05 марта Комментарии5
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Все комментарии
SDSPanther
SDSPanther ответил Шишанутый
   391 / 981
сегодня в 00:00
Не на Юве а Роналду. Раньше у меня вообще стояла ава где он был в форме Терека (это фотошоп был.) Мне 15 лет а тебе сколько? Хотя ладно можеш не говорить все равно ты совреш. Как и про Реал вреш. Только свою Барсу и гнома знаеш а больше не чего. С тобой нет смысла разговаривать.
Ну ты и помешанный на нём , прям влюбился )))).... Смотри в ответку как его под 45 нагнут )))))) Но - хотя ему это и по вкусу ... ))))))))
Козинак
Козинак ответил Vladimir808
   216 / 981
вчера в 22:46
    korn3512
    korn3512 ответил proеzd2
       70 / 981
    вчера в 21:32
    Здарова Назбек. Где бываешь нынче?
    korn3512
    korn3512
       70 / 981
    вчера в 21:30
    Спасибо Аякс, порадовал)
    Горожане
    Горожане
       823 / 981
    вчера в 21:19
    Уахаха.
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил proеzd2
       251 / 981
    вчера в 21:03
    Как Соккер обмельчал, лет 5 назад на такой новостной ветке ещё бы вчера было бы 1000 коментов!))))
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил proеzd2
       251 / 981
    вчера в 21:00
    Засланный казачок,))))
    proеzd2
    proеzd2
       474 / 981
    вчера в 20:55
    Козинак ты наш шо ли ?
    proеzd2
    proеzd2
       474 / 981
    вчера в 20:54
    до сих пор тёрки...
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland ответил Bavaria_M
       626 / 981
    вчера в 20:47
    хм а недавно ты был ярый фан реала. особенно когда в 1 раз из 3 лет реал с помощью судей прошел Баварию и последующие разы как реал тащили. а тут хоп и уже не фан) резво)
    Когда это я был фанат Реала? Я фанат Севильи с 2007 года. До этого вообще клубным футболом не интересовался, только сборными.
    bublikyo
    bublikyo ответил Князю бан по барабану
       196 / 981
    вчера в 20:22
    Там смотреть нечего было, игры в нападении нет, молодые и задорные амстердамцы перебегали пресыщенных трофеями мадридских академиков, плюс не везло. Скоро будем вместе смотреть четвертьфиналы, расскажешь кто кому в этом сезоне проплатил, у вас же все так просто, выиграл - значит заплатил
    Козинак
    Козинак ответил Князю бан по барабану
       216 / 981
    вчера в 20:18
    Зря Костя,зря, погляди, а ещё погляди как Атлетико вышвырнет новую команду Криштиану за борт
    XL-965
    XL-965
       742 / 981
    вчера в 20:17
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану
         17 / 981
      вчера в 20:14
      Вот что значит 3 липовые ЛЧ подряд. Аха-ха)
      Зря матч не глянул)
      Козинак
      Козинак ответил Ruslan3132
         216 / 981
      вчера в 19:05
      Барса Великая,Реал ноль!
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил Espana-Deutschland
         737 / 981
      вчера в 18:44
      Позор... Это просто звиздец... Я не фанат Реала, но если еще и Атлетико влетит, то больше смотреть будет нечего. Но надеюсь, матрасники не подведут
      хм а недавно ты был ярый фан реала. особенно когда в 1 раз из 3 лет реал с помощью судей прошел Баварию и последующие разы как реал тащили.
      а тут хоп и уже не фан)
      резво)
      Шишанутый
      Шишанутый ответил SDSPanther
         24 / 981
      вчера в 18:44
      Самокритично ???? Тебе что 13 -14 лет ??? ))))) Нееет меньше )))))))))))))))) Что же ты аватар поменял на Юву ???? Короче, почему и как у тебя это к Заднеприводному я даже знать не хочу, но это всё не нормально ...))))))))))))))))
      Не на Юве а Роналду. Раньше у меня вообще стояла ава где он был в форме Терека (это фотошоп был.) Мне 15 лет а тебе сколько? Хотя ладно можеш не говорить все равно ты совреш. Как и про Реал вреш. Только свою Барсу и гнома знаеш а больше не чего. С тобой нет смысла разговаривать.
      Bavaria_M
      Bavaria_M
         737 / 981
      вчера в 18:42
      ну как глоры сливок? что неверили что якобы реал честно выйграл 3 раза лч хахах.
      вот он истинный уровень вашего клубишки>
      судей нет и нет реала. все так же как и ща с барсой.
      скоро вернутся времена когда реал в 1/8 вылетал от лионов и тд
      до прихода маура что поднял клуб с колен. а щас реал встал в свою привычную позу
      Ali barca
      Ali barca
         412 / 981
      вчера в 18:40
      Не надо ничего менять Дон Перес нам нравится такой Реал.Жаль конечно школьников им же сегодня в школу
      SDSPanther
      SDSPanther ответил Шишанутый
         391 / 981
      вчера в 18:38
      Самокритично!)
        Шишанутый
        Шишанутый ответил SDSPanther
           24 / 981
        вчера в 18:18
        Ты не поклонник футбола
        Самокритично!)
        Шишанутый
        Шишанутый ответил Ali barca
           24 / 981
        вчера в 18:17
        Футбольный бог наказал Рамоса за свой поступок.
        Рамос к твоему сведению уже не первый раз получает спецально карточку. Еще при Моуриьно он так делал спецально но в тот раз прошли Аякс.
        Шишанутый
        Шишанутый ответил SDSPanther
           24 / 981
        вчера в 18:14
        Я тебе еще раз говорю .... Мы любим футбол болеем за свои команды , а ты любишь Рона.... Ты предатель который болел за реал.. а теперь ???? И не зависимо куда перейдет Месси я так же буду болеть за Барсу.... Ты мне напоминаешь 15 школьницу которая тает от внешности Рона .... Даже если он облажается ты будешь говорить что на данный момент он лучше.....
        А я что не болею за Реал чтоли? Хорош пургу нести. Если б не болел то не писал бы в этой теме и не переживал за вылет из трех турниров за одну неделю. Гном твой не куда не уйдет можеш не переживать. Он игрок одной команды и сам это понемает.
        Ali barca
        Ali barca
           412 / 981
        вчера в 18:14
        Футбольный бог наказал Рамоса за свой поступок.
        Espana-Deutschland
        Espana-Deutschland
           626 / 981
        вчера в 17:53
        Позор... Это просто звиздец... Я не фанат Реала, но если еще и Атлетико влетит, то больше смотреть будет нечего. Но надеюсь, матрасники не подведут
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответил Шишанутый
           183 / 981
        вчера в 17:33
        А куда они ушли? В Боварию чтоли?
        в Ливерпуль, не в Ювентус же))))
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
           60 / 981
        вчера в 17:14
        А куда они ушли? В Боварию чтоли?
        Может и в Баварию, не только ведь Реалу покупать судей
        Тага Дага
        Тага Дага ответил SDSPanther
           293 / 981
        вчера в 17:14
        Он маленький, можно простить его....он футбол не смотрит, и не понимает,это же заметно.
        Wolf77785
        Wolf77785
           120 / 981
        вчера в 16:14
        самая ржака, что рамос получил жк, чтоб обнулить жк в лч, Аякс сделал это за него до конца сезона))
        No problem
        No problem ответил Ruslan3132
           53 / 981
        вчера в 16:09
        Нурик, знаешь в чем еще прикол ))) сегодня 6 марта ДР Реала ))) 117 лет клубу ))) Подарочек приподнесли, епта )))))
        Харэ что напомнил).
        И так отпразднуем Рус,а кюли делать?
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