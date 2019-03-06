Черевченко: «Результат первого матча оставался в голове»

Главный «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о выходе в полуфинал Кубка России.

Первый опасный момент создал «Оренбург», но, к счастью, не забили. И потом игра перешла в позиционный футбол. Как ни крути, результат первого матча оставался в голове. Благодарен ребятам за то, что они прошли в полуфинал – это их заслуга. Насколько выбивает из графика неготовность газона на домашнем стадионе? Выбивают только переезды. Мы могли две игры подряд играть в Туле, никуда не ездить. Но раз так случилось, значит, будем ездить.

Мы догадывались, что «Оренбург» будет играть первым номером. Мы были готовы к такому развитию. «Оренбург» – рослая команда, поэтому было понятно, что будет много навесов. Но команда и в середине отлично комбинирует. У «Оренбурга» хорошая команда и хороший тренер.