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Черевченко: «Результат первого матча оставался в голове»

вчера, 22:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о выходе в полуфинал Кубка России.

Первый опасный момент создал «Оренбург», но, к счастью, не забили. И потом игра перешла в позиционный футбол. Как ни крути, результат первого матча оставался в голове. Благодарен ребятам за то, что они прошли в полуфинал – это их заслуга. Насколько выбивает из графика неготовность газона на домашнем стадионе? Выбивают только переезды. Мы могли две игры подряд играть в Туле, никуда не ездить. Но раз так случилось, значит, будем ездить. 

Мы догадывались, что «Оренбург» будет играть первым номером. Мы были готовы к такому развитию. «Оренбург» – рослая команда, поэтому было понятно, что будет много навесов. Но команда и в середине отлично комбинирует. У «Оренбурга» хорошая команда и хороший тренер.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny. ответил EAGuar As
   107 / 981
вчера в 23:26
Жду соперника . Надеюсь что Спартак .
сольете как всегда
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 981
вчера в 22:34
Жду соперника .
Надеюсь что Спартак .
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