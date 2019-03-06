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Левашов: «Полуфинал - не предел мечтаний»

вчера, 23:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов рассказал о выходе в полуфинал Кубка России.

Сегодня было непросто, соперник для нас очень неприятный. У нас достаточно большая история противостояния, которое пока не в нашу пользу. Очень рады, что смогли переломить ситуацию и довольны быть в полуфинале. И да, это для нас не предел мечтаний. Даже не знаю, что можно сказать по этой теме еще.

В начале матча у соперника был хороший момент. Не скажу, что чудом отбил, но очень повезло, что дотянулся и перевел мяч в перекладину, от которой он выскочил в поле. Пацаны сказали, что это был очень важный момент. Да и тренеры, и соперники это отметили.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 981
вчера в 23:31
Удачи Арсенал .
1-й парень
1-й парень
   231 / 981
вчера в 23:09
Сначала нужно нагнуть спартак, если его не нагнет Урал.
Питермен
Питермен
   84 / 981
вчера в 23:08
А все потому, что плохо быть филиалом Федуна, как рубин, ростов, арсенал и тд
Питермен
Питермен
   84 / 981
вчера в 23:07
Ну тут как уж сложится, если будете с Уралом играть, то страна вся за Урал будет и вылетите с кубка с треском, а если с пупсиками, то весь мир за вас будет болеть но в финале за Локомотив все равно. Думаю, расклад такой
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