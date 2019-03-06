Левашов: «Полуфинал - не предел мечтаний»

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов рассказал о выходе в полуфинал Кубка России.

Сегодня было непросто, соперник для нас очень неприятный. У нас достаточно большая история противостояния, которое пока не в нашу пользу. Очень рады, что смогли переломить ситуацию и довольны быть в полуфинале. И да, это для нас не предел мечтаний. Даже не знаю, что можно сказать по этой теме еще.

В начале матча у соперника был хороший момент. Не скажу, что чудом отбил, но очень повезло, что дотянулся и перевел мяч в перекладину, от которой он выскочил в поле. Пацаны сказали, что это был очень важный момент. Да и тренеры, и соперники это отметили.