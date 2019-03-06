Мусаев: «Ждём от наших ребят уважительного отношения к клубу»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о том, что некоторые футболисты команды (Шапи, Игнатьев и Сафонов) отказались продлевать свои контракты.

То, что пишут в прессе — не соответствует действительности. Контракт Игнатьева — еще на 3,5 года, а не на два. И получает он не ту сумму, которую указывают, а гораздо более высокую. Игнатьев не приехал потому, что он не готов — футбол для него не на первом месте. Зимой мы могли взять форварда уровня Азмуна, уровня серьезной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. В ответ на это мы ждём от наших ребят уважительного отношения к клубу. Если мы хотим уделять внимания своей молодежи, прессе нужно меньше говорить о переводах игроков в первую или вторую команду. Мы сами разберемся как действовать в этой ситуации.