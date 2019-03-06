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Мусаев: «Ждём от наших ребят уважительного отношения к клубу»

вчера, 22:49
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о том, что некоторые футболисты команды (Шапи, Игнатьев и Сафонов) отказались продлевать свои контракты.

То, что пишут в прессе — не соответствует действительности. Контракт Игнатьева — еще на 3,5 года, а не на два. И получает он не ту сумму, которую указывают, а гораздо более высокую. Игнатьев не приехал потому, что он не готов — футбол для него не на первом месте. Зимой мы могли взять форварда уровня Азмуна, уровня серьезной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. В ответ на это мы ждём от наших ребят уважительного отношения к клубу. Если мы хотим уделять внимания своей молодежи, прессе нужно меньше говорить о переводах игроков в первую или вторую команду. Мы сами разберемся как действовать в этой ситуации.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответил Морозовский
   340 / 981
сегодня в 11:16
Мусаев сам с гнильцой.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 981
    сегодня в 09:03
    Мусаев сам с гнильцой.
    Bayern Best
    Bayern Best
       93 / 981
    сегодня в 08:52
    Краснодар победит.
    beefs
    beefs
       132 / 981
    сегодня в 07:58
    К Мамаеву захотелось???
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 981
    вчера в 23:53
    да уж ,Азмун тащит Семака
    SHMEL
    SHMEL
       82 / 981
    вчера в 23:50
    Не иначе свиньи пытаются перекупить...
    Zenit_84
    Zenit_84
       98 / 981
    вчера в 23:12
    Не верьте журналистам
    parallels
    parallels
       9 / 981
    вчера в 23:07
    тарасовкой попахивает.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       31 / 981
    вчера в 23:06
    Как только российские клубы добиваются успехов в еврокубках, их сразу обкладывают негативом!
    Руки прочь от Краснодара! Правильно Мусаев говорит, пусть жёлтая пресса заткнётся!
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       49 / 981
    вчера в 22:57
    Игнатьев портит себе карьеру.
    Питермен
    Питермен
       84 / 981
    вчера в 22:53
    Может Федун подговорил Игнатьева на бунт перед матчем с пупсиками? И до сих пор разлагает командный дух в краснодаре?
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