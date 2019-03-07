Рэшфорд: «Пауза перед пенальти, пожалуй, была тяжелее всего»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал свой гол с пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен» (3:1), который вывел МЮ в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Я просто хотел сохранять хладнокровие. Эти вещи вы практикуете каждый день.

Мы забили и прошли в следующий раунд. Пауза перед пенальти, пожалуй, была самым тяжёлым моментом. Но ради таких мгновений вы и играете в футбол.