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Рэшфорд: «Пауза перед пенальти, пожалуй, была тяжелее всего»

вчера, 01:31
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал свой гол с пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен» (3:1), который вывел МЮ в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Я просто хотел сохранять хладнокровие. Эти вещи вы практикуете каждый день.

Мы забили и прошли в следующий раунд. Пауза перед пенальти, пожалуй, была самым тяжёлым моментом. Но ради таких мгновений вы и играете в футбол.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
   197 / 1029
вчера в 14:27
Зрелый не по годам, я побаивался, что он может перенервничать но не тут то было
dzvinka
dzvinka ответил DDT
   60 / 1029
вчера в 02:04
А Маур говорил, что он незрелый..... А у пацана то яйца СТАЛЬНЫЕ. Еще раз всех БОЛЕЛ МЮ С ПОБЕДОЙ!!! Ну а я пошел за запасами валидола после такого вечера....
моур просто злился, что у пацана в 21 год есть то, чего у него нету в 56...
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   548 / 1029
вчера в 01:52
Буффон: У Рэшфорда мусорное ведро вместо сердца.
Ron09
Ron09 ответил Colchoneros
   306 / 1029
вчера в 01:48
Узбакойса!
аххх дааа это же не ветка Реала... там надо про судей писать.
Colchoneros
Colchoneros ответил Ron09
   27 / 1029
вчера в 01:47
да Перес все купил вот и помог Мю по старой дружбе. Реал вылетел а судьи купленные остались. ух... уж этот Флорентино.
Узбакойса!
Землянин
Землянин
   196 / 1029
вчера в 01:47
Мощно пробил )))
Ron09
Ron09
   306 / 1029
вчера в 01:46
да Перес все купил вот и помог Мю по старой дружбе.
Реал вылетел а судьи купленные остались. ух... уж этот Флорентино.
Abverin
Abverin
   71 / 1029
вчера в 01:45
МЮ с победой!
DDT
DDT
   368 / 1029
вчера в 01:45
А Маур говорил, что он незрелый..... А у пацана то яйца СТАЛЬНЫЕ. Еще раз всех БОЛЕЛ МЮ С ПОБЕДОЙ!!! Ну а я пошел за запасами валидола после такого вечера....
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   321 / 1029
вчера в 01:42
багаж маура сработал
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1029
вчера в 01:41
Рэш мужик ,отрастил яйца, как и многие другие,не далеки времена,когда он после школы выходил в футболке МЮ и уже помогает творить историю
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   81 / 1029
вчера в 01:37
Мужик ! Если бы не забил , мог сломаться психологически !
anyway
anyway
   43 / 1029
вчера в 01:37
просто не верится, наша основная тройка полузащитников: Эррера, Матич, Погба, сегодня не было никого из них впридачу с санчесом лигзом и марсом, и все же прошли псж вопреки всему, превозмогая - настоящий футбольный подвиг нашей молодежи
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