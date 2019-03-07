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Президент ПСЖ: «Конечно, я разочарован. Нам нужно многое проанализировать»

вчера, 03:47
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи подвёл итоги противостояния с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Манчестере парижане победили 2:0, а в ответной встрече уступили со счётом 1:3, вылетев из турнира по разнице гостевых голов.

Конечно, я разочарован результатом. Мы хорошо начали стадию 1/8 финала. Затем мы проигрываем 1:3 и уступаем по голам на выезде. В Манчестере мы играли на победу, с желанием провести отличный матч. Здесь у нас было 72% владения мячом... А на 90-й минуте мы получаем пенальти. Я не понимаю.

В раздевалке все расстроены. Всем грустно. Это тяжело для каждого из нас.

Что нужно делать, чтобы избежать такого исхода? Это футбол, а не математика. В футболе нужно работать и анализировать свою работу. Если мы воспроизведём эту игру 10 000 раз, мы её не проиграем.

Злюсь ли на игроков? Вы знаете, все вышли на поле с целью получить хороший результат. Затем через две минуты «Манчестер Юнайтед» забивает первый гол. Это посеяло сомнения в головах игроков. Но мы многое должны проанализировать.

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Inside91
Inside91
   339 / 1029
вчера в 06:35
Коротко о понимании футбола от арабского мажора: "В Манчестере мы играли на победу, с желанием провести отличный матч. Здесь у нас было 72% владения мячом... А на 90-й минуте мы получаем пенальти. Я не понимаю."
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   230 / 1029
вчера в 06:04
ПСЖ облажался.
магомед магомедов 4
магомед магомедов 4
вчера в 05:10
Конечно, я разочарован результатом.
вот вам карма за гнилой поступок вспомни те те слова теперь самый лудший футболист мира у нас хавайте иншала вот так будет всегда
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 04:11
Так и надо, а то напокупали нарцысов
evge78
evge78
   408 / 1029
вчера в 04:01
Проведи кабинетную работу, как это давным давно практикуют некоторые другие президенты. И всё будет хорошо
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