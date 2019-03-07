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Лукаку: «Мы с Рэшфордом знали, что вместе мы способны это сделать»

вчера, 01:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после выездной победы над «Пари Сен-Жермен» (3:1) и выхода МЮ в четвертьфинал Лиги чемпионов прокомментировал своё взаимодействие на поле с Маркусом Рэшфордом. Лукаку в этой встрече записал на свой счёт дубль.

Мы были уверены в себе за день до игры. Мы с Маркусом знали, что вместе мы сможем это сделать сегодня.  Мне было приятно снова сыграть с ним в атаке.

Мы договорились, что, когда Маркус пойдёт в прессинг, я буду следовать за ним. Я сказал ему, что после каждого его удара, я буду бежать к мячу, и вот, чем всё закончилось (Прим. - после удара Рэшфорда Джанлуиджи Буффон не удержал мяч, и Лукаку добил его в ворота, забив второй гол МЮ).

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   245 / 1029
вчера в 07:26
Ну не надо так, все молодцы и вчера футбольный бог был с вами. А ПСЖ ещё после первой игры уверовали в победу, за это и поплатились.
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 04:33
Молодцы, фантастическая победа!
Left Boy
Left Boy ответил dzvinka
   600 / 1029
вчера в 04:07
Ты там победу псж праздновал, каково сейчас тебе ахахаха
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   87 / 1029
вчера в 02:22
Просто и со вкусом! Уделали загорелых "французов"!
anyway
anyway
   43 / 1029
вчера в 02:04
кста, помните победу мю над олимпиакосом со счетом 3-0 после такого же поражения 0-2 пять лет назад, так вот до сегодняшней ночи это была последняя победа мю в плей-офф лч...
Землянин
Землянин
   196 / 1029
вчера в 02:01
Круто )))
dzvinka
dzvinka
   60 / 1029
вчера в 02:00
Лукаку знатный п****, любит прип**** на вью после матча, типа мол он так задумал и все такое, не первый раз уже)))
а по факту, старика обокрал и рад, и то по тренерской установке а не каких то там договоренностей с нигой братишкой))) Но молодцы молодцы, че уж там.
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1029
вчера в 01:57
Лукаку не узнать,прям окрылён человек,три игры шесть голов,продолжай в том же духе,супер просто
Ice van Reed
Ice van Reed
   204 / 1029
вчера в 01:56
Я верил! Спасибо!!!
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