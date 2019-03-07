Лукаку: «Мы с Рэшфордом знали, что вместе мы способны это сделать»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после выездной победы над «Пари Сен-Жермен» (3:1) и выхода МЮ в четвертьфинал Лиги чемпионов прокомментировал своё взаимодействие на поле с Маркусом Рэшфордом. Лукаку в этой встрече записал на свой счёт дубль.

Мы были уверены в себе за день до игры. Мы с Маркусом знали, что вместе мы сможем это сделать сегодня. Мне было приятно снова сыграть с ним в атаке.