Сульшер: «Мы не переставали верить»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над «Пари Сен-Жермен» (3:1) и выход МЮ в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче подопечные Сульшера уступили ПСЖ со счётом 0:2.
Мы не переставали верить, что это [выход в 1/4 финала] возможно. Это наш клуб, это то, что мы делаем. Это «Манчестер Юнайтед».
Два молодых игрока, которые вышли на замену (Прим. - Гринвуд и Чонг), придали нам энергии, когда нам нужно было забивать ещё один гол.
Мы не переставали верить. Мы определили план на игру, и он был не о том, чтобы контролировать мяч. План состоял в том, чтобы забить первый гол и быть в игре последние 5-10 минут матча, и мы были.
Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд. Вот так мы делаем дела в «Манчестер Юнайтед». Мы можем пройти весь путь до конца, но для начала нам нужно подождать жеребьёвки. Нельзя надеяться получить или избежать конкретного соперника. Все команды высокого уровня.
Но справедливо будет очень его похвалить.МЮ с ним совсем другой. Если сравнить с Жозе.то лучше не сравнивать.его МЮ напомнил время сэра Алекса.молодец короче.
Но справедливо будет очень его похвалить.МЮ с ним совсем другой. Если сравнить с Жозе.то лучше не сравнивать.его МЮ напомнил время сэра Алекса.молодец короче.