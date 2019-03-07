Сульшер: «Мы не переставали верить»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над «Пари Сен-Жермен» (3:1) и выход МЮ в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче подопечные Сульшера уступили ПСЖ со счётом 0:2.

Мы не переставали верить, что это [выход в 1/4 финала] возможно. Это наш клуб, это то, что мы делаем. Это «Манчестер Юнайтед».

Два молодых игрока, которые вышли на замену (Прим. - Гринвуд и Чонг), придали нам энергии, когда нам нужно было забивать ещё один гол.

Мы не переставали верить. Мы определили план на игру, и он был не о том, чтобы контролировать мяч. План состоял в том, чтобы забить первый гол и быть в игре последние 5-10 минут матча, и мы были.

Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд. Вот так мы делаем дела в «Манчестер Юнайтед». Мы можем пройти весь путь до конца, но для начала нам нужно подождать жеребьёвки. Нельзя надеяться получить или избежать конкретного соперника. Все команды высокого уровня.