ГлавнаяНовости

Сульшер: «Мы не переставали верить»

вчера, 02:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над «Пари Сен-Жермен» (3:1) и выход МЮ в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче подопечные Сульшера уступили ПСЖ со счётом 0:2.

Мы не переставали верить, что это [выход в 1/4 финала] возможно. Это наш клуб, это то, что мы делаем. Это «Манчестер Юнайтед».

Два молодых игрока, которые вышли на замену (Прим. - Гринвуд и Чонг), придали нам энергии, когда нам нужно было забивать ещё один гол.

Мы не переставали верить. Мы определили план на игру, и он был не о том, чтобы контролировать мяч. План состоял в том, чтобы забить первый гол и быть в игре последние 5-10 минут матча, и мы были. 

Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд. Вот так мы делаем дела в «Манчестер Юнайтед». Мы можем пройти весь путь до конца, но для начала нам нужно подождать жеребьёвки. Нельзя надеяться получить или избежать конкретного соперника. Все команды высокого уровня.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марселино: «Во втором тайме „Краснодар“ заиграл сильнее»
Сегодня, 01:48 Комментарии2
Скалони: «Решение не вызывать Месси на предыдущие матчи было моим»
Вчера, 23:17 Комментарии5
Моратти: «„Интер“ хотел купить Месси и Иньесту»
Вчера, 21:07 Комментарии4
Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»
Вчера, 20:54 Комментарии10
Жардим: «В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы за титул»
Вчера, 19:50 Комментарии15
Моуриньо: «Хочу отметить веру в себя и храбрость игроков МЮ»
Вчера, 18:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 13:56
Я должен его совсем не любить.потому что именно он отобрал у Баварии почти выигранный кубок.
Но справедливо будет очень его похвалить.МЮ с ним совсем другой. Если сравнить с Жозе.то лучше не сравнивать.его МЮ напомнил время сэра Алекса.молодец короче.
galem72
galem72
   187 / 1029
вчера в 10:22
Спасибо Убийце и команде за эмоции. Это ничем не заменить! Неважно каков будет результат после 1/4, Сульшер подарил зрителям и болельщикам надежду и желание смотреть матчи МЮ.
FERIS
FERIS
   159 / 1029
вчера в 10:18
Сульшер ещё будучи игроком МЮ знает как вырывать победу в добавленное время в ЛЧ!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   245 / 1029
вчера в 07:35
ПСЖ у наших ног, ничего не говори, в этом тебе помог футбольный бог, его и благодари.
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 07:11
Сульшеру надо памятник воздвигнуть только за то, что опустил мешок на дно.
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1029
вчера в 06:53
Теперь тебя просто обязаны оставить главным в МЮ!!! Удачи Оле!!!
Sergey Макс
Sergey Макс
   931 / 1029
вчера в 04:52
Норвежский колдун!
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 03:23
Я тоже почему то верил!!!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   481 / 1029
вчера в 02:54
Сначала все думали, что игра при Сульшере это просто везение, потом говорили багаж Моуриньо, затем помощь Фергюсона, но на самом деле в нем что-то крутое тренерское точно есть! OGS!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100