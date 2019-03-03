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«Спартак» сегодня играет в красной форме

03 марта 2019, 11:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня московская команда выйдет на поле в красной форме в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара».

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Все комментарии
mortid
mortid ответил mihaluch
   314 / 887
03 марта в 17:45
От любви к ненависти, за игры на международной арене многие в настоящее время ненавидят "Спартак".
Подобные иуды и в военное время "переобуются", таких сразу лучше расстреливать. Когда Спартак громил Арсенал, Реал уделывал на его поле, Ливерпуль, то все были в экстазе. Это не болельщики, которые перебегают к тем кто сегодня на вершине, а затем перебегут к тем, кто будет завтра на вершине. Это ничтожные людишки, с двумя извилинами в голове.
1 команда
1 команда ответил sashok52
   68 / 887
03 марта в 16:34
Как тут многие выражаются: "вся страна за Краснодар", значит у всей страны сегодня будет траур)))
Радость будет, Краснодар победит, а зло коррупционное проиграет.
Abverin
Abverin
   118 / 887
03 марта в 16:19
Краснодару и пупсикам хорошей боевой ничьей.
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
03 марта в 15:26
От любви к ненависти, за игры на международной арене многие в настоящее время ненавидят "Спартак".
sashok52
sashok52
03 марта в 15:20
Как тут многие выражаются: "вся страна за Краснодар", значит у всей страны сегодня будет траур)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 887
03 марта в 15:16
Пупсики сегодня проиграют опять, куда лезут позорные?
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 887
03 марта в 15:11
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 887
03 марта в 15:08
Футболка, гетры красные, трусы белые. Значит Спартак будет играть в красно белом. В пресс службе спартака дальтоники?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
03 марта в 14:55
Валяются на полу какие то тряпки. Гыгыгы
112910415
112910415
   74 / 887
03 марта в 14:54
тогда победа ещё вероятнее!
Остапчук 67
Остапчук 67
   601 / 887
03 марта в 14:22
Центральный матч тура.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Alladins
   55 / 887
03 марта в 14:19
Вот найди аргументы и не пытайся кого то оскорбить
Alladins
Alladins ответил Великий 43-й
   45 / 887
03 марта в 14:15
Кому "ему"? Всей стране? Ты при слишком неудачных обстоятельствах появился в этом мире, поэтому для начала поработай над своей лютой безграмотностью, а потом заявляй за "всю страну".
Когда у свиньи нет аргументов, она кидается в оскорбления.
Egorium
Egorium
   70 / 887
03 марта в 14:14
Вся страна в предвкушении большого позора свиней.
МКС
МКС
   93 / 887
03 марта в 13:31
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил Nafnafik
       55 / 887
    03 марта в 13:28
    Кому "ему"? Всей стране? Ты при слишком неудачных обстоятельствах появился в этом мире, поэтому для начала поработай над своей лютой безграмотностью, а потом заявляй за "всю страну".
    Nafnafik
    Nafnafik
       43 / 887
    03 марта в 13:19
    Вся страна сегодня за Краснодар, а ему нет разницы до цвета свиней.
    time out
    time out
       27 / 887
    03 марта в 13:11
    Ну зачем надо было сообщать на ветке, что Спартак играет в красной форме? У бомжей и коней сразу глаза налились кровью из-за красного цвета.
    Denkuz
    Denkuz
       66 / 887
    03 марта в 13:05
    Что в красной, что в белой, какая разница в какой ему позориться, не позорной формы у него уже всё равно нет.
    poodle
    poodle ответил Так Себе Аналитик
       165 / 887
    03 марта в 12:59
    Это для "Краснодара" положили, чтобы газон не запачкали и бутсы вытерли перед игрой)) Фотограф перепутал просто)
    всё правильно сделал фотограф,всё правильно!))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил poodle
       20 / 887
    03 марта в 12:43
    когда команды представляют форму на игру,то она на вешалке или на футболистах,(в общем с уважением относятся к этому делу),а что это за половая тряпка,которая валяется на газоне?!))
    Это для "Краснодара" положили, чтобы газон не запачкали и бутсы вытерли перед игрой)) Фотограф перепутал просто)
    poodle
    poodle
       165 / 887
    03 марта в 12:42
    когда команды представляют форму на игру,то она на вешалке или на футболистах,(в общем с уважением относятся к этому делу),а что это за половая тряпка,которая валяется на газоне?!))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       20 / 887
    03 марта в 12:40
    Как бы ни хотелось, чтобы "Краснодар" потерял очки в матче с аутсайдером, боюсь, хрюшатник опять опозорится(( Тем более матч именно на "Открытии", где "Спартак" любит позориться больше всего, нохчи туда уже как на "Ахмат Арену" приезжают. Никакой помощи от них "Зениту" в борьбе с топ-клубами вроде "Краснодара" и ЦСКА!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       120 / 887
    03 марта в 12:33
    Успеха и победы Краснодару!
    papic337
    papic337 ответил cska plus
       98 / 887
    03 марта в 12:33
    Никому неинтересный клуб.
    Это ты про ЦСКА или про Зенит?
    papic337
    papic337
       98 / 887
    03 марта в 12:31
    Удачи Спартаку!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил papic337
       3 / 887
    03 марта в 12:30
    а другой не будет пока Семак у руля,ведь он сам никогда не играл в футбол а только подбирал добычу когда игра шла на встречных курсах. Это лошадиная тактика бей-беги Газзаева
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    03 марта в 12:29
    Никому неинтересный клуб.
    papic337
    papic337 ответил 25процентный клоун
       98 / 887
    03 марта в 12:28
    азмунозависимые и не играют,они мучаются ,себя мучают и соперника. а футбол это стеночки и забегания ,а не забросы и пальба
    Комбинационная игра это не для Зенита. У них дальние забросы на Дзюбу. Авось зацепится. Сейчас добавился ещё и Азмун. Как говорят: "Бей вперёд, игра придёт!" Вот и вся тактика.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       3 / 887
    03 марта в 12:28
    но и не будем забывать про бысторвозависимость в 2010 ,между прочим чемпионом вас сделал а не шутки шутил ))
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