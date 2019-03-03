«Динамо» сегодня играет в белой форме

🏟 #Нефтяник

🏆 # РПЛ #18тур

⚽ #УфаДинамо

🕦 11:30

📺 @matchpremier

Как и год назад возобновляем чемпионат в заснеженной Уфе🏫 Тогда была ничья, но сейчас #Динамо нужна только побеДа! За ней и приехали💪⚪🔵 pic.twitter.com/VMnPQQVjOd