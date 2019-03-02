«Ахмат» и «Рубин» определились с формами на матч

Футболисты ФК «Ахмат» выйдут на поле в зелено-белой форме, форма вратаря - красная. «Рубин» будет играть в белой форме, вратарская форма - желтая.



Матч 18 тура «Ахмат» - «Рубин» состоится в столице Татарстана на стадионе «Казань Арена» 2 марта в 19:00. pic.twitter.com/palroqbQOe