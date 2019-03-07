Панюков признался, что готов остаться в «Урале»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков, права на которого принадлежат «Зениту», поделился планами на будущее.

«Урал» может выкупить мой контракт? Пока в Екатеринбурге все складывается хорошо. Если Григорий Викторович (Иванов, президент клуба – прим.) сказал, что есть такая опция, выходит, ее рассматривает. И, значит, и я ее тоже. Время покажет. Если «Урал» и «Зенит» договорятся, то я – не против. На данный момент для моей карьеры будет лучше, если останусь здесь.