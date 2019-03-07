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Панюков признался, что готов остаться в «Урале»

вчера, 15:02

Нападающий «Урала» Андрей Панюков, права на которого принадлежат «Зениту», поделился планами на будущее. 

«Урал» может выкупить мой контракт? Пока в Екатеринбурге все складывается хорошо. Если Григорий Викторович (Иванов, президент клуба – прим.) сказал, что есть такая опция, выходит, ее рассматривает. И, значит, и я ее тоже. Время покажет. Если «Урал» и «Зенит» договорятся, то я – не против. На данный момент для моей карьеры будет лучше, если останусь здесь.

Ранее Панюков высказался о нападающем петербургского клуба Сердаре Азмуне

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