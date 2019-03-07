Ильин научился у Павлюченко праздновать голы

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился воспоминаниями об игре с форвардом Романом Павлюченко, который ранее выступал за екатеринбургский клуб.

Чему научился у Павлюченко? Тому, как выиграть конкуренцию и не подпустить его к основе! Мы с ним обсуждали празднование моих голов. Когда я забивал, то просто бежал в каком-то направлении, любом. И как-то на теории Рома сказал: «Надо тебе что-то делать с этим. Забиваешь хорошо, а над празднованием надо работать. Давай так: когда забьёшь, бежишь ко мне». В следующем матче я так и сделал.Это был полуфинал Кубка России с «Рубином» — мы тогда вышли в финал.