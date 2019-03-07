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Ильин научился у Павлюченко праздновать голы

вчера, 14:55

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился воспоминаниями об игре с форвардом Романом Павлюченко, который ранее выступал за екатеринбургский клуб.

Чему научился у Павлюченко? Тому, как выиграть конкуренцию и не подпустить его к основе! Мы с ним обсуждали празднование моих голов. Когда я забивал, то просто бежал в каком-то направлении, любом. И как-то на теории Рома сказал: «Надо тебе что-то делать с этим. Забиваешь хорошо, а над празднованием надо работать. Давай так: когда забьёшь, бежишь ко мне». В следующем матче я так и сделал.Это был полуфинал Кубка России с «Рубином» — мы тогда вышли в финал.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   184 / 1029
вчера в 17:31
Ну и Хорошо, а вот теперь Это празднование надо сегодня как - то Отметить...
и Просто Порвать фк " Спартак " ...
Трубадур
Трубадур
   463 / 1029
вчера в 15:51
Ильин большой мастер, можно праздновать голы, не забивая их.
Т34
Т34
   25 / 1029
вчера в 15:40
Теперь осталось научиться забивать голы, как забивал Павлюченко. Праздновать у нас все умеют и не только голы.
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
вчера в 15:19
Надо научиться больше забивать, а как праздновать - по-фиг...
Egorium
Egorium
   123 / 1029
вчера в 14:57
Побольше ему сегодня отпраздновать.
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