ГлавнаяНовости

Ильин: «Не подумайте, что мы собираемся играть со „Спартаком“ на 0:0»

вчера, 14:32
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

Настрой хороший и боевой! У всей команды. Всё-таки у нас есть небольшое преимущество, поскольку в первой игре забили на чужом поле. Ожидается мощная поддержка от болельщиков. Лично у меня тоже всё в порядке с настроением, ведь мой гол в ноябре помог команде сыграть вничью. Воспоминания о том эмоциональном матче греют душу.

Даёт ли счёт в первом матче преимущество «Уралу»? Конечно. Теперь нас, а не «Спартак», устраивает нулевая ничья. Только не подумайте, что мы собираемся играть на 0:0. Имею в виду, что «Спартаку» придётся где-то раскрываться, бежать вперёд, рисковать. Верю ли, что сыграем 0:0? Честно говоря, не очень. Небольшая вероятность существует, но думаю, что голы будут.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Очень тяжело объяснить такое неудачное выступление „Зенита“»
Сегодня, 02:00 Комментарии3
Мусаев: «В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого»
Сегодня, 01:35 Комментарии3
Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»
Сегодня, 01:24 Комментарии13
Иванович: «Мы должны обратить внимание на игру при стандартах»
Сегодня, 00:04 Комментарии6
Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»
Вчера, 23:41 Комментарии15
Главный тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»
Вчера, 23:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
time out
time out
   38 / 1029
вчера в 15:54
Спартак не зенит, матч покупать не будет. Кони с бомжами раскукарекались, как обычно, ничего нового. Сами-то где? Что-то ни одних, ни других в кубке не видно. Сказать, что стыдно за них? Нет, не стыдно, это их уровень, выскакивать из кубка в начале пути, потому что слабаки, уровень ФНЛ. У них только гонор высокого уровня!
grisser
grisser
   312 / 1029
вчера в 15:43
Перед праздником пупсиков нужно их огорчить.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 15:22
Просто обыграйте хряков, с каким счетом не столь важно!
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1029
вчера в 14:59
Грузите им привычную пятерку,не чего их жалеть
Footbolista
Footbolista ответил AfrikSimon
   4 / 1029
вчера в 14:45
Свиньи опять обломятся в кубке ФНЛ.
Бомжары с лошадьми уже обломились))...
AfrikSimon
AfrikSimon
   442 / 1029
вчера в 14:42
Свиньи опять обломятся в кубке ФНЛ.
Miaf
Miaf
   11 / 1029
вчера в 14:39
Болельщикам урала , если таковые есть на соккере хочется пожелать удачи , но победит сегодня все таки Спартак. Красивой игры и хорошего настроения всем.
Footbolista
Footbolista
   4 / 1029
вчера в 14:37
Мы и не думаем...Спартак победит...
Aчиститель
Aчиститель
   319 / 1029
вчера в 14:35
Вся страна болеет за Урал, не подведите страну!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100