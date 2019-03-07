Ильин: «Не подумайте, что мы собираемся играть со „Спартаком“ на 0:0»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

Настрой хороший и боевой! У всей команды. Всё-таки у нас есть небольшое преимущество, поскольку в первой игре забили на чужом поле. Ожидается мощная поддержка от болельщиков. Лично у меня тоже всё в порядке с настроением, ведь мой гол в ноябре помог команде сыграть вничью. Воспоминания о том эмоциональном матче греют душу.

Даёт ли счёт в первом матче преимущество «Уралу»? Конечно. Теперь нас, а не «Спартак», устраивает нулевая ничья. Только не подумайте, что мы собираемся играть на 0:0. Имею в виду, что «Спартаку» придётся где-то раскрываться, бежать вперёд, рисковать. Верю ли, что сыграем 0:0? Честно говоря, не очень. Небольшая вероятность существует, но думаю, что голы будут.