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Ильин: «Очень хочу снова получить вызов в национальную команду»

вчера, 14:23

Нападающий «Урала» Владимир Ильин признался, что хочет получить вызову в сборную России.

Фотография в экипировке сборной России? Это напоминание и цель. Очень хочу снова получить вызов в национальную команду. Но есть и ещё одна причина: синий цвет мне к лицу, как сказала жена.

Реально ли будет вернуться в сборную уже весной? Конечно. В футболе всё очень быстро меняется, главное – пошагово выполнять задачи. Если начну стабильно забивать за «Урал», начиная со следующего матча, то могу получить приглашение от Черчесова уже в скором времени. Знаю, что в сборной большой выбор форвардов. Но разве меня это должно смущать или пугать? Кто себя круче проявит в чемпионате – тот и попадёт в сборную.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   254 / 1029
вчера в 15:54
возможно это будет и к лучшему.
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 15:19
Зачем в сборной ещё один Заболотный?
EAGuar As
EAGuar As
   76 / 1029
вчера в 14:56
Удачи
Nafnafik
Nafnafik
   84 / 1029
вчера в 14:52
Нужно хорошо помочь унизить пупсиков, возможно, опять заметят, да и народ полюбит.
Iam world
Iam world
вчера в 14:29
Не выиграешь ты конкуренцию у Зе....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 14:26
Пищевику трешку отгрузи и даже спартач усатый внимание обратит!
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