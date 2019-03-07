Ильин: «Очень хочу снова получить вызов в национальную команду»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин признался, что хочет получить вызову в сборную России.

Фотография в экипировке сборной России? Это напоминание и цель. Очень хочу снова получить вызов в национальную команду. Но есть и ещё одна причина: синий цвет мне к лицу, как сказала жена.



Реально ли будет вернуться в сборную уже весной? Конечно. В футболе всё очень быстро меняется, главное – пошагово выполнять задачи. Если начну стабильно забивать за «Урал», начиная со следующего матча, то могу получить приглашение от Черчесова уже в скором времени. Знаю, что в сборной большой выбор форвардов. Но разве меня это должно смущать или пугать? Кто себя круче проявит в чемпионате – тот и попадёт в сборную.