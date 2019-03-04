Кокорин пожаловался на полученные ожоги в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на то, что он получил ожоги в СИЗО. Несколько дней назад футболисту был сделан электрофорез. Как сообщил адвокат спортсмена, процедура была проведена некачественно - Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.
Напомним, что Кокорин находится под арестом с 8 октября прошлого года.
типа "Будь здоров Кокоша, не кашляй там" )...
типа "Будь здоров Кокоша, не кашляй там" )...
- Я его ногу лично проверял,
Я гвоздиком ее расковырял.
- Я его ногу лично проверял,
Я гвоздиком ее расковырял.