Кокорин пожаловался на полученные ожоги в СИЗО

вчера, 18:47

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на то, что он получил ожоги в СИЗО. Несколько дней назад футболисту был сделан электрофорез. Как сообщил адвокат спортсмена, процедура была проведена некачественно - Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.

Напомним, что Кокорин находится под арестом с 8 октября прошлого года.