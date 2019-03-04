Кокорин пожаловался на полученные ожоги в СИЗО

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Кокорин пожаловался на полученные ожоги в СИЗО

вчера, 18:47

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на то, что он получил ожоги в СИЗО. Несколько дней назад футболисту был сделан электрофорез. Как сообщил адвокат спортсмена, процедура была проведена некачественно - Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.

Напомним, что Кокорин находится под арестом с 8 октября прошлого года.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   37 / 887
сегодня в 08:09
А кто в тюремных лазаретах работает? Коновалы-неудачники. Так что всё возможно...
Заполярный
Заполярный
   208 / 887
сегодня в 00:11
КАК МОЖЕТ ОТ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА НОГА ЗАГНИТЬ, ДА ЕЩЕ И ОЖОГ ПОЛУЧИТЬ. ЕГО ЧТО МЕЖ ДВУХ УТЮГОВ ЭЛЕКТРОФОРЕЗИЛИ.
Miaf
Miaf
   39 / 887
вчера в 22:58
Завтра скажет, что об него окурки тушили.
ALEX26659
ALEX26659
   366 / 887
вчера в 22:25
ему там и электрофорез за счёт государства, а он не доволен...
ЮЗИК
ЮЗИК
   286 / 887
вчера в 22:09
Уже не знает как жалость вызвать
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   601 / 887
вчера в 21:09
Ну хоть мозгов прибавится, а то сплошные почетные единороссы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   81 / 887
вчера в 20:57
Я думал, его там утюгом прижигали...
alexando1974
alexando1974
   376 / 887
вчера в 20:48
жалуйся бесполезно! ато ещо и другое место сожгут)))
МКС
МКС
   93 / 887
вчера в 20:39
Пусть молится, что собратья по камере не лечат его ножку через анальное отверстие.
Брулин
Брулин
   87 / 887
вчера в 20:38
почему из за обычных людей такой шум не поднимают которых калечат тысячами в сизо и зонах
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   129 / 887
вчера в 20:26
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 887
    вчера в 20:14
    Пожелание от лазурных "Здоровья!", звучит издевательски)...
    типа "Будь здоров Кокоша, не кашляй там" )...
    EAGuar As
    EAGuar As
       44 / 887
    вчера в 20:02
    Привыкай к российской медицине .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 887
    вчера в 19:54
    Адвокат:
    - Я его ногу лично проверял,
    Я гвоздиком ее расковырял.
    Dominators
    Dominators
       190 / 887
    вчера в 19:48
    Ногу стопудово гвоздем расковырял .Скоро начнет из хлебного мякиша фигурки лепить,как Ленин . .Дайте ему уже срок и мы про него забудем навсегда .Нашли узника совести ,прямо Луис Корволан .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       158 / 887
    вчера в 19:38
    Самострел ! Как пить дать !)) Да выпустите его уже , а то покалечит себя ненароком ! )))))))))
    Василий 50
    Василий 50
       312 / 887
    вчера в 19:37
    Это уже истерика.
    борька
    борька
       191 / 887
    вчера в 19:33
    Изверги,издеваются над парнем,Команда ГазПанос предала парня
    cielo notturno
    cielo notturno
       310 / 887
    вчера в 19:23
    Симулянт)
    cielo notturno
    cielo notturno
       310 / 887
    вчера в 19:22
    Электрофорезом???? Ахахаха
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       154 / 887
    вчера в 19:21
    Ампутации головы заслуживает!
    борька
    борька
       191 / 887
    вчера в 19:17
    Изверги, издеваются над футболистом! А, команда Газ Панос, предатели,предали парняд,
    Т34
    Т34
       21 / 887
    вчера в 19:10
    Опять заговор! Хорошо всего не сожгли! Во влип Кококорин! После короткого и бурного веселья, пришло длительное и горькое похмелье.
    ДАША Д
    ДАША Д
       212 / 887
    вчера в 19:04
    Уже сам себя калечит, лишь бы выйти.
    Знатог
    Знатог
       256 / 887
    вчера в 19:03
    Да, в путинских застенках так то.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 887
    вчера в 18:59
    Там, прям санаторий! Воспитывать их надо, Родину любить!
    Duke_dp
    Duke_dp
       428 / 887
    вчера в 18:57
    *бучий случай....
    Sergey Z
    Sergey Z
       241 / 887
    вчера в 18:54
    "Шашлык" не получился!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       177 / 887
    вчера в 18:51
    Здоровья.
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